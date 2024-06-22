Частный детектив назвал признаки скорого развода

Первый сигнал, на который стоит обратить внимание, - то, как супруги приветствуют друг друга, начинают ли они общение с теплых слов или с порога критикуют. О близкой катастрофе в отношениях говорит один, казалось бы, незначительный жест.

«Когда один из партнеров закатывает глаза, глядя на другого, это сигнализирует об отстранении или превосходстве и является явным признаком того, что они не воспринимают чувства или мнение своего партнера всерьез», - предупредил детектив.

Еще один плохой признак - стремление к обобщениям в разговоре с партнером. Слова «ты всегда так делаешь» или «ты никогда меня не слушаешь» говорят о накопившихся проблемах, которые будет сложно решить.

Кроме того, о скором разводе говорит ситуация, когда один из партнеров уходит от взаимодействия: избегает зрительного контакта, отказывается от общения, замыкается в себе.

«Это создает эмоциональную дистанцию между партнерами и может привести к тому, что обе стороны будут чувствовать себя одинокими и изолированными», - объяснил Аарон Бонд.

Ранее психолог Клеверин предупредил, что попытки женщины «улучшить» своего партнера часто приводят к разводу.