22 июня 2024, 00:44

Частный детектив назвал признаки скорого развода

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Все пары после свадьбы рассчитывают жить долго и счастливо, но многие сталкиваются с проблемами в отношениях. Частный детектив Аарон Бонд уверяет, что ему достаточно несколько минут наблюдать за супругами, чтобы понять, есть ли у них шанс. О признаках скорого развода он рассказал газете The Sun.

Первый сигнал, на который стоит обратить внимание, - то, как супруги приветствуют друг друга, начинают ли они общение с теплых слов или с порога критикуют. О близкой катастрофе в отношениях говорит один, казалось бы, незначительный жест.

«Когда один из партнеров закатывает глаза, глядя на другого, это сигнализирует об отстранении или превосходстве и является явным признаком того, что они не воспринимают чувства или мнение своего партнера всерьез», - предупредил детектив.

Еще один плохой признак - стремление к обобщениям в разговоре с партнером. Слова «ты всегда так делаешь» или «ты никогда меня не слушаешь» говорят о накопившихся проблемах, которые будет сложно решить.

Кроме того, о скором разводе говорит ситуация, когда один из партнеров уходит от взаимодействия: избегает зрительного контакта, отказывается от общения, замыкается в себе.

«Это создает эмоциональную дистанцию между партнерами и может привести к тому, что обе стороны будут чувствовать себя одинокими и изолированными», - объяснил Аарон Бонд.

Ранее психолог Клеверин предупредил, что попытки женщины «улучшить» своего партнера часто приводят к разводу.

Семья Свадьбы Отношения Женщины Психология
21 июня 2024, 19:30
Минюст включил три иностранных НПО в список нежелательных в России
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России приняло решение включить канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Так, в список попали Great Commission Media Ministries, Канада, International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»), Финляндия, Great Commission Media Ministries, США.

Согласно законодательству, за участие в финансировании иностранной, признанной в России нежелательной, организации в России предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В июле 2023 года Минюст включил Всемирный фонд природы (WWF)* в список нежелательных организаций. Генпрокуратура признала ее деятельность нежелательной. Деятельность фонда в ведомстве назвали прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента

Россия
21 июня 2024, 18:48
Продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков
РИА «Новости»
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Ограничение рекламных спам-звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт. Таким мнением с 360.ru поделился директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Так он прокомментировал предложение депутатов от фракции «Новые люди» разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц или индивидуальных предпринимателей.

«Здесь нужен какой-то жесткий контроль за компаниями, продающими эти сим-карты. Скорее всего, это будет какой-то закон или норма по продаже. Появилась инициатива, чтобы мигранты получали сим-карты по биометрии. Так можно узнать, как они пользуются такими телефонами», - заявил Дворянский.

Эксперт добавил, что, по его прогнозу, сильное развитие получат приложения для смартфонов с определителями номера, которые подсвечивают номера поступающих звонков, сопровождая из надписями «возможно спам», «злоумышленники», «есть жалобы». Он добавил, что такие приложения разрабатывают как банки, так и телеком-операторы.

Если компания хочет рекламировать свои услуги через звонки, добавил Дворянский, для этого она должна иметь регистрацию и платить налоги. Но при этом следить за безопасностью баз со своими клиентами, чтобы их номера не оказались в руках злоумышленников.

Депутаты думской фракции «Новые люди» подготовили законопроект о запрете спам-звонков. Как сообщил RT , сейчас реклама по телефону проходит с номеров, которым владеют физические лица, чем пользуются фирмы. Документ разрешит вести такую деятельность только с номеров, зарегистрированных на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Законы Реклама Депутаты
21 июня 2024, 11:37
Адвокат передал журналистам заявление Белых после освобождения
РИА «Новости»
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Адвокат Андрей Грохотов передал журналистам письменное заявление вышедшего на свободу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Копия обращения появилась в распоряжении 360.ru.

В обращении Белых отметил, что чувствует себя нормально, а дальнейшие планы - отдавать приоритет семье, детям и работе.

Также экс-губернатор отметил, что в Кировском областном суде продолжается производство по его делу, в котором он должен принять участие. Общаться с прессой сейчас Белых не собирается.

«Понимаю ваш интерес, тем более, вы знаете, что я всегда открыт для журналистов, однако давать интервью и отвечать на вопросы сегодня и в ближайшее время не буду», - пояснил он.

Также Белых отметил, что сейчас ему предстоит многое узнать, потому что последние восемь лет он был ограничен в информации.

«Все эти годы - без интернета, последние два года - без ТВ, а последние два месяца - еще и без сервиса переписки, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», - указал он.

В 2016 году Белых задержали с поличным при получении взятки и поместили под арест. Президент России Владимир Путин 28 июля того же года снял чиновника с должности руководителя Кировской области в связи с утратой доверия.

В 2018 году суд приговорил Белых к восьми годам лишения свободы.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года и положениями уголовно-исполнительного законодательства Никита Юрьевич был освобожден <…>. Сейчас он находится на свободе , сам подготовил письменное заявление для прессы», - сказал Грохотов.

Тюрьмы
21 июня 2024, 03:58
Уникальную операцию сделали бойцу СВО в Казани
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В Казани врачи извлекли осколок снаряда из сердца участника спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, операция была уникальной. Осколок размером четыре на семь миллиметров прошел через ключицу и застрял в сердце.

«Когда осколок летел с большой скоростью, он разогрелся, по принципу сварки в сердечной мышце произошел разогрев. Поэтому военный не умер от кровотечения», - объяснил он.

Сейчас боец с позывным Крашер находится на пути к полному выздоровлению и уже задумывается о возвращении на службу.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о подвиге военно-полевого хирурга. Врач прооперировал семерых военнослужащих в медицинской палатке. В какой-то момент он увидел летящий в их сторону дрон и закрыл своим телом вход в помещение.

Казань Татарстан Военные Врачи

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