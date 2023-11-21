21 ноября 2023, 08:00

Частицу мощей Георгия Победоносца привезли в военный госпиталь в районе Артемовска

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Спасти жизнь раненым, провести сложную операцию и стабилизировать тяжело пострадавших пациентов — те задачи, которые каждый день решают врачи военного госпиталя в районе участка Соледар — Артемовск. И поддержка им тоже требуется постоянная.

Груз гумпомощи медикам несколькими днями ранее доставили волонтеры из Подмосковья. Один из них - активист из Мытищ - казак Юрий Пермяков привез с собой частицу мощей святого Георгия Победоносца, чтобы верующие бойцы могли поклониться святыне.

Перед тем как обойти пациентов, Пермяков зачитал молитву «Отче наш». Те, кто мог передвигаться самостоятельно, присоединились к ней, а после, осеняя себя крестным знамением, приложились к частице мощей.

Врач анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз в беседе с «360» отмечал, что медики живут вместе с ранеными. Они оперативно реагируют на любую ситуацию, всегда рядом, чтобы дать обезболивающие или оказать другую нужную в этот момент помощь.

Есть в госпитале и необычный пациент. Это пострадавший пес. Его сбила машина. Животное подобрали, привезли с собой и теперь выхаживают.


Врачи Артемовск
21 ноября 2023, 08:47
Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве
Соцсети
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За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них — футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Помимо сооружений для массовых посещений оборудовали тысячи спортивных зон рядом с жилыми домами. Градоначальник отметил, что развитая спортивная инфраструктура укрепляет в сознании людей здоровый образ жизни как норму.

«И уже не удивляет, что сегодня более половины москвичей - 52% - систематически занимаются физкультурой и спортом. А ведь еще не так давно, в 2010 году таких было лишь 18%», - подчеркнул Собянин.

Однако в столице есть районы, в которых спортивных объектов пока недостаточно. Для решения проблемы мэрия планирует реализовать программу строительства некапитальных объектов спортивного назначения за счет инвесторов.

Это будут полноценные и удобные сооружения, но по сравнению с «капиталкой» их удается быстрее возводить. Также легче находить территории под строительство.

Благодаря такому подходу город получит новые спортивные площадки, сэкономит бюджетные средства и выделит дополнительные рабочие места. Горожане будут довольствоваться новыми современными аренами для активного досуга.

Для размещения некапитальных объектов в столице выбрали 125 земельных участков, которые постепенно разыгрывают на аукционах. Как в итоге построить объект, победитель решает самостоятельно.

До конца текущего года в городе планируют открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. А в 2024–2025 годах начнут работать около 59 таких сооружений.

Ранее амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы.

За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них - футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023
21 ноября 2023, 08:27
ФНС назвала сроки перехода на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба с 2025 года начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке. Об этом РБК рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

По его словам, законопроект о социальных вычетах уже приняли, а имущественные и инвестиционные вычеты автоматизировали.

«Сроки возврата средств по НДФЛ сократили, до 80% по НДС возможно вернуть в течение месяца», - сказал Егоров.

Кроме того, ФНС в 2024 году проведет тестирование каналов получения данных о фитнесе, образовании и лечении, а также информационной системе.

Егоров отметил, что ведомство уже разрабатывает упрощенный порядок вычета за образование, медицинские услуги и спорт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Также она призвала рассмотреть вопрос о строительстве малоэтажных домов для семей с несколькими детьми.

Налоги ФНС РФ
21 ноября 2023, 05:52
Россиянам напомнили о повышении пенсий в декабре
РИА «Новости»
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Прекратившим работать в сентябре пенсионерам повысят выплаты в декабре. Также пенсии вырастут у людей старше 80 лет, сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он напомнил, что пенсии в декабре увеличатся у тех, кто уволился в сентябре. Еще традиционная прибавка ждет людей, отпраздновавших 80-летние в ноябре. Подобное повышение пенсий происходит каждый месяц, но основной рост выплат для большинства неработающих пенсионеров ожидается в январе. Тогда выплаты проиндексируют на 7,5%. Если умножить текущую сумму на коэффициент увеличения, то есть 1,075, то можно узнать размер повышения.

«При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно», - уточнил Гиринский.

Он добавил, что годовой прирост будет порядка 18 тысяч рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что по новому закону в 2024 году повышение пенсий ждет 32 миллиона россиян.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги
20 ноября 2023, 23:24
Новая волна мощной магнитной бури обрушится на Землю
Freepik
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Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН предупредили о магнитной буре, которая достигнет своего пика к среде, 22 ноября. Об этом сообщили на сайте лаборатории.

Специалисты оценили интенсивность магнитной бури в пять баллов. Ее классифицировали на минимальном уровне G1. Это означает ограниченное воздействие на Землю. Однако людям все равно лучше быть готовыми к некоторым возможным последствиям, предупредили в РАН.

Магнитные бури могут влиять на работу спутниковой связи и навигации. Из-за усиления радиочастотных помех не исключены временные сбои в работе спутниковых систем. Земля 24 и 25 ноября окажется в еще одном потоке электромагнитного излучения.

Кардиолог Юрий Конев ранее напомнила о влиянии магнитных бурь на состояние людей, у которых есть психические расстройства. Из-за повышенной геомагнитной активности они могут испытывать панический страх. Также врач не исключила, что есть вероятность выброса адреналина, провоцирующего тахикардию.

Планета Земля Магнитные бури

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