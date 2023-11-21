Частицу мощей Георгия Победоносца привезли в военный госпиталь в районе Артемовска

Груз гумпомощи медикам несколькими днями ранее доставили волонтеры из Подмосковья. Один из них - активист из Мытищ - казак Юрий Пермяков привез с собой частицу мощей святого Георгия Победоносца, чтобы верующие бойцы могли поклониться святыне.

Перед тем как обойти пациентов, Пермяков зачитал молитву «Отче наш». Те, кто мог передвигаться самостоятельно, присоединились к ней, а после, осеняя себя крестным знамением, приложились к частице мощей.

Врач анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз в беседе с «360» отмечал, что медики живут вместе с ранеными. Они оперативно реагируют на любую ситуацию, всегда рядом, чтобы дать обезболивающие или оказать другую нужную в этот момент помощь.

Есть в госпитале и необычный пациент. Это пострадавший пес. Его сбила машина. Животное подобрали, привезли с собой и теперь выхаживают.



