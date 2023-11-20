Часть россиян призвала не пускать релокантов обратно на родину

Феномен Эль-Ниньо станет определяющим для зимней погоды в России

Наступающая зима в России обещает быть теплой, температура центре в Европейской части страны, в частности, в Москве будет держаться около и выше нормы, рассказал в беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Фактором, определяющим, поворот в сторону потепления, специалист назвал природное явление — Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо и его влияние на погоду «Самый главный фактор - природное событие, которое называется Эль-Ниньо, оно очень развивается. [Под ним понимают процесс], когда от океана передается в атмосферу большое количество акваториального тропического тепла. И вот это тепло определяет глобальную высокую температуру», - пояснил Вильфанд.

Теплая, но переменчивая «При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем [показателе температуры] около и выше нормы, то есть [ожидается] не холодная зима», - указал собеседник «360».

Обращаясь к краткосрочному прогнозу на ближайшую неделю, Вильфанд отметил, что до четверга, 23 ноября, включительно сохранится холодная январская погода. Ночные температуры будут около -8…-10, по Московской области - до -13.

«Днем совсем не жарко - -5…-7. И небольшое повышение температуры прогнозируется в конце недели, это связано с тем, что центр Европейской России приблизится к циклону. То есть воздушные массы будут перемещаться не с северо-востока, а с юга», - объяснил Вильфанд.

Снег задержится до конца месяца Кроме того, на этой неделе придут осадки. В пятницу, 24 ноября, пойдет заметный, по оценке эксперта, снег.

«Высота [снежного покрова] будет уже выше пяти сантиметров, но температуры будут такие - ночью - -6…-8, а днем в пятницу и в субботу - около -2…-3, в воскресенье - до нуля, но все равно снег не будет таять», - предупредил специалист.

Затем в течение следующей недели снова ожидается небольшое понижение температуры. Так что снег сохранится до конца месяца, заключил научный руководитель Гидрометцентра.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, наличие этого климатического феномена не означает, что тепло будет преобладать повсеместно. Но если говорить о центре Европейской России, Москве - здесь действительно в течение зимы прогнозируют температуру около и выше нормы.