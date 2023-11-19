Часть эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Калужской области

«По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудут порядка 130 человек. Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона», - написал глава Калужской области.

Губернатор добавил, что поручил правительству региона посодействовать в размещении людей, вынужденно покинувших территорию Палестины.

В воскресенье очередной спецборт МЧС с эвакуированными из Палестины гражданами России и их семьями вылетел из Каира в Москву. На борту самолета - 117 беженцев, их сопровождают медики и психологи.

Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в том числе 230 детей. По данным МЧС, в Россию доставили 408 человек.