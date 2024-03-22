Chanel сократит количество своих магазинов в России

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Эксперты пояснили журналистам, что продавцы не понимают, снимет ли Запад санкции на ввоз в РФ одежды и аксессуаров дороже 300 евро.

По данным издания, Chanel приступила к переговорам с арендодателями о расторжении договоров.

Специалисты полагают, что в скором времени аналогичным образом поступят другие премиальные ретейлеры.

После начала СВО Chanel объявила, что приостановит на время деятельность в России, но о полном уходе с рынка не говорилось.

Ранее глава отдела моды Chanel Бруно Павловский заявил о тяжелом годе для роскоши. По его словам, упадут продажи, ситуация будет жестче, чем в 2023 году.