Церемонию открытия платформы «Росконгресс Урбан Хаб» провели в рамках ПМЭФ-2024

«Это пространство для эффективного обмена идеями и опытом, способствующее внедрению инновационных решений в области строительства», - сказал он.

Великих выразил надежду на дальнейшее развитие и плодотворную работу платформы в перспективе. Он подчеркнул, что совместными усилиями можно достичь еще более высоких результатов и продолжить вносить вклад в создание устойчивых и комфортных городов для России.

Особое внимание на церемонии уделили обсуждению принципов развития города будущего, девелопмента и архитектуры. Темы рассмотрели через призму коммуникаций B2G и B2B, благодаря чему вопросы удалось всесторонне и глубоко проанализировать.

Партнеры и организаторы мероприятия поделились ожиданиями относительно работы площадки и указали на важность подобных форумов для укрепления деловых связей и развития отрасли. Собравшиеся также обозначили перспективы дальнейшего сотрудничества по развитию инфраструктуры, повышению уровня комфорта и безопасности городской среды.

Управляющий партнер по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов заметил, что в дни ПМЭФ нужно перестать конкурировать и сосредоточиться на диалоге и партнерстве.

«Нам нужно больше общаться и вместе искать перспективные пути развития. Очень рад, что наша площадка стала международной, и в ближайшее время к нам присоединится делегация из Омана. Это отличный шанс для обмена передовым опытом и установления прочных деловых связей на мировом уровне», - сказал он.

Urban Hub - проект фонда «Росконгресс». Международную дискуссионную платформу посвятили развитию исследований и деловой кооперации в области урбанистики.