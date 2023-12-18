18 декабря 2023, 19:15

Церемонию бракосочетания провели в прямом эфире телеканала в Москве

Freepik
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Церемония бракосочетания прошла в студии телеканала «Москва 24» в честь Дня работника ЗАГС, который отмечают 18 декабря. Торжественное событие транслировали в прямом эфире.

Брак заключили Александр Антонов и Татьяна Дронникова, а их союз зарегистрировал представитель московского отдела записи актов гражданского состояния.

Александр работает руководителем группы обеспечения офисов и складов в крупнейшем в России розничном продавце спорттоваров, а Татьяна - менеджер в отделе продаж в школе цифрового рисунка.

Реализация такого мероприятия стала возможной благодаря проекту мэра города Сергея Собянина «Новые адреса счастья». Он позволил регистрировать браки не только в классических залах ЗАГС, но и в различных точках города, включая высотные здания и речные трамвайчики.

Ранее москвичам рассказали, где и как подобрать идеальное место для бракосочетания.

Свадьбы Москва 2023
18 декабря 2023, 19:38
Российские академики признал астрологию лженаукой
Unsplash
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Астрология не является наукой, а ее популярность у россиян объясняется феноменом массовой культуры. Доверять прогнозам астрологов не стоит особенно при выборе метода лечения или распоряжения финансами, потому что иначе можно получить непоправимый вред. Об этом в меморандуме написали члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Авторы подчеркнули, что к астрологии нужно относиться исключительно, как к развлечению, а не воспринимать все прогнозы всерьез.

Ученые подчеркнули, что астрологи настаивают на важности рождения человека при составлении гороскопа, но не учитывают, к примеру, момент зачатия. Объяснить эти механизмы они не могут и всячески уклоняются от всех попыток представить объяснения.

В качестве примера члены комиссии РАН привели эксперимент, который прошел в Индии, когда специалисты проверяли предсказания 27 астрологов, заявивших, что могут предсказать уровень развития школьников, опираясь на их даты и место рождения.

«Вера в астрологию может укрепляться ошибкой подтверждения - склонностью людей замечать факты, подтверждающие их взгляды, и игнорировать неугодные аргументы», - отметили в меморандуме.

Несмотря на то, что вера в гороскопы в обществе нормализована, по мнению авторов, она может нести большие риски для финансов, психологического состояния и даже здоровья человека.

В своем заявлении академики обратились к россиянам с призывом не полагаться на предсказания астрологов при принятии важных решений. Средства массовой информации они попросили отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг и курсов, а врачей и психологов - предупреждать пациентов о серьезных рисках.

Это третий доклад Комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Первый специалисты посвятили практике оценки характера человека и склонности к различным заболеваниям по отпечаткам пальцев. Второй рассказывал о недоказанности гомеопатии.

Исследование социальной сети «Одноклассники» показало, что всплеск интереса пользователей к гороскопам, гаданиям и астрологии обычно возникает перед новогодними праздниками, когда люди интересуются, что принесет им следующий год.

Наука Астрология
18 декабря 2023, 18:46
Умерла литературовед Галина Якушева
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Ученый-литературовед, доктор филологических наук, заслуженный профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Галина Якушева умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Уход Галины Викторовны - невосполнимая утрата не только для нашего вуза, но и для всей отечественной филологии», - подчеркнули в институте.

Якушева окончила филологический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и аспирантуру филфака МГУ. Она была одним из авторов и редакторов «Советской энциклопедии» и председателем Гетевской комиссии при Научном совете РАН.

Более 20 лет Якушева проработала в Институте Пушкина и стала автором множества научных трудов. Кроме этого, она получила почетное звание «Ветеран труда» и медаль «В память 850-летия Москвы».

Москва 2023
18 декабря 2023, 18:44
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против писателя Акунина
РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении писателя Григория Чхартишвили, более известного как Борис Акунин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В главке СК уточнили, что Акунина подозревают в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России. Речь идет о статьях 205.2, статье 207.3 УК РФ. В пресс-службе добавили, что следственные органы планируют объявить Чхартишвили в розыск.

Известно, что издающийся в России Акунин с 2014 года проживает в Великобритании. В понедельник его включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что не против обстрелов ВСУ российской территории. Эти слова вызвали большой общественный резонанс, после чего сотрудничавшее с Акуниным издательство АСТ решило приостановить распространение его книг.

Борис Акунин Следственный комитет России
18 декабря 2023, 18:20
Новые арт-объекты появились на Аллея Спортивной Славы в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на Аллее Спортивной Славы у станции метро «Воробьевы горы», посвященной звездам зимних Олимпийских игр, появились арт-объекты, представляющие 15 олимпийских дисциплин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Арт-инсталляции выполнили из сатинированной стали, напоминающей о зимнем холоде, а прозрачные элементы создадут ассоциации со льдом.

«Композиция, посвященная каждому из них, состоит из нескольких металлических стел квадратного сечения, декоративных вертикальных прозрачных элементов из акрила и информационной таблички», - рассказали в департаменте.

Каждый арт-объект оборудовали информационной табличкой, на которую нанесли логотипы соответствующего вида спорта, краткое описание на русском и английском языках и QR-код. Сканировав его, посетители смогут получить доступ к расширенной информации об экспозиции.

Проложенная между эскалаторной галереей и улицей Косыгина аллея соединила метро «Воробьевы горы» с канатной дорогой и горнолыжным комплексом. Она стала популярным местом для отдыха и прогулок у жителей города.

Ранее стало известно, что почти 60 общественных пространств и парков в Подмосковье благоустроят до конца года.

ЖКХ Москва 2023 Парки

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