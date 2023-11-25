Церемония прощания с журналистом Максудовым состоялась в Москве

К гробу корреспондента принесли много цветов, один из венков передали лично от президента России Владимира Путина. Многие выступающие не могли сдержать слез, вспоминая о Максудове при жизни. Каждый отметил, каким отзывчивым и жизнелюбивым был военкор.

Церемонию в том числе посетил тележурналист Владимир Соловьев.

«Я был на этом месте, где Боря погиб, пару неделю назад… Поле-то просматривается. Там камеры у „немцев“ (ВСУ. - прим. ред.)», - указал телеведущий, намекнув на умышленные действия украинских подразделений, которые привели к смерти Максудова.

Соловьев подчеркнул, что ВСУ знали о том, что у журналистов нет оружия, поэтому ударили по ним.

Президент России Владимир Путин наградил Бориса Максудова орденом Мужества посмертно.

В среду, 22 ноября, журналист получил осколочные ранения в Запорожской области от удара ВСУ. Его экстренно эвакуировали в госпиталь Минобороны, расположенный в Крыму. На следующий день стало известно, что военкор скончался , так и не придя в сознание. Ему было 38 лет.