Цены на яйца снизились на 2,58% с начала года

С 30 января по 5 февраля цены на яйца снизились на 0,73%. За отчетный период на 0,5% подешевело куриное мясо, на 0,4% - гречневая крупа, на 0,3% - пшено. С начала 2024 года рис и мука подорожали на 0,17% и 0,23% соответственно.

«Снизились цены: на консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие», - отметили в ведомстве.

В плодоовощной продукции зафиксировали сезонный рост. Капуста за неделю выросла в цене на 4,18%, морковь и свекла - на 1,64% и на 2,3%. Мясные продукты, в том числе свинина, баранина, сардельки, сосиски, колбасы, маргарин и сливочное масло подорожали на 0,2%.

Ранее Росстат включил помидоры, яйца и груши в список наиболее подорожавших товаров в 2023 году. Свою роль в росте цен сыграли высокий спрос и низкое предложение, а также повышение экспортной стоимости плодоовощной продукции.