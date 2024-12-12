Цены на вторичное жилье в России снизятся

По его словам, по большей части цены на вторичное жилье в стране не изменятся.

«По ценам [на вторичку] мы прогнозируем околонулевую динамику с возможным снижением номинальных цен и предложения в отдельных локациях», - пояснил он.

Аналитик предположил, что кардинальное изменение цен может произойти только в случае серьезного сокращения спроса на протяжении долгого периода времени. На квартиры в новостройках цены в следующем году подскочат на 6-8%, спрогнозировал он. Попов добавил, что застройщикам приходится продавать жилье по акциям и скидкам.

Ранее риелтор Наталья Перескокова не исключила, что в 2025 году цены на квартиры в мегаполисах вырастут. По ее мнению, стоимость жилья вырастет в Москве, Петербурге, Казани, Сочи и других южных городах.