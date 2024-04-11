Цены на водку и коньяк предложили повысить в России

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Согласно документу, коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, водка - с 281 до 299 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей.

Также в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, предложили внести ром. Минимальная стоимость этого алкогольного напитка будет составлять 403 рубля за поллитра.

При разработке проекта во внимание принимали увеличение стоимости импортного оборудования и расходных материалов, а также рост курса доллара к рублю, указали в ведомстве.

Ранее Минпромторг предложил ввести минимальную цену на пиво. По замыслу ведомства, после одобрения минимальных цен количество клиентов в местах общественного питания значительно уменьшится.