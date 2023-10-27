Цены на крепкий алкоголь предложили повысить в России
В России с начала 2024 года года хотят повысить на 7,5% минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Своей идеей замминистра финансов Алексей Сазанов поделился в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова, сообщили «Ведомости».
«МРЦ на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов целесообразно повысить на 7,5%», - указал он в документе.
Введение такой меры Сазанов аргументировал обновленным прогнозом Минэкономразвития, согласно которому по итогам 2023 года темпы инфляции составят 7,5%. Таким образом, цена крепкого алкоголя будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка, а производители водки смогут избежать убытков.
Ранее Минпромторг выступил с предложением ввести минимальную цену на пиво. Речь идет о напитках, которые продают в местах общественного питания. По замыслу ведомства, после введения минимальных цен количество клиентов у таких магазинов значительно уменьшится.