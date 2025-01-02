Центры ресоциализации для осужденных откроют в России

С начала года в России заработала постпенитенциарная пробация. В рамках программы освободившимся гражданам окажут помощь, а также нуждающимся предоставят временное жилье.

Центры ресоциализации смогут создавать и некоммерческие организации, в том числе и религиозные, а также общественные объединения и социально ориентированные НКО. Они будут оказывать помощь после заключения договора с гражданином или его законны представителем.

Нарколог Сергей Нурисламов заявил, что закон о пробации позволит сократить число рецидивов наркозависимости. Данный закон связан не только с употреблением наркотических средств, но и с нарушением гражданами определенных положений, когда они попадают в ведение Уголовного кодекса.

В России в 2025 году откроют центры ресоциализации для осужденных. В пресс-службе Минюста сообщили о начале второго этапа внедрения института пробации - ее будут применять к гражданам, освободившимся из мест заключения.