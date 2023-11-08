Центры «Московского долголетия» получили 13 помещений с начала года

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С начала 2023 года центрам «Московского долголетия» передали 13 новых помещений в семи округах столицы. Самое большое из них - в районе Кунцево, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь помещений составила 11,1 тысячи квадратных метров.

«Только в третьем квартале центрам передано в оперативное управление четыре помещения общей площадью около 4,3 тысячи квадратных метров», - подчеркнул Гаман.

Самое большое из них находится на улице Ивана Франко, 40, корпус 3.

Гаман заключил, что клубные пространства оборудованы всем необходимым для досуга. В них есть библиотеки, кулинарные студии, тренажерные залы, компьютеры и многое другое. В планах - разместить их во всех районах Москвы.

Ранее еще два новых помещения в Нагорном и Левобережном районах общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров получили центры московского долголетия.