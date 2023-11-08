08 ноября 2023, 12:49

Центры «Московского долголетия» получили 13 помещений с начала года

Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала 2023 года центрам «Московского долголетия» передали 13 новых помещений в семи округах столицы. Самое большое из них — в районе Кунцево, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

С начала 2023 года центрам «Московского долголетия» передали 13 новых помещений в семи округах столицы. Самое большое из них - в районе Кунцево, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь помещений составила 11,1 тысячи квадратных метров.

«Только в третьем квартале центрам передано в оперативное управление четыре помещения общей площадью около 4,3 тысячи квадратных метров», - подчеркнул Гаман.

Самое большое из них находится на улице Ивана Франко, 40, корпус 3.

Гаман заключил, что клубные пространства оборудованы всем необходимым для досуга. В них есть библиотеки, кулинарные студии, тренажерные залы, компьютеры и многое другое. В планах - разместить их во всех районах Москвы.

Ранее еще два новых помещения в Нагорном и Левобережном районах общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров получили центры московского долголетия.

Пенсионеры Москва 2023
08 ноября 2023, 13:52
Музей под открытым небом на Красной площади посетили более 254 тысяч человек
Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина
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С 5 по 7 ноября на Красной площади под открытым небом работал музей, посвященный 82-й годовщине военного парада 1941 года. Его посетили более 254 тысяч человек, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны», - рассказал он.

Для горожан развернули шесть больших мультимедийных инсталляций. Ими стали: «Проводы на фронт», «Все для фронта, все для победы!», «Жди меня, и я вернусь. Письма с фронта», «Будни осажденного города», «Подвиг московских врачей/Подвиг доноров» и «Сражающаяся культура».

Кроме этого, на площади выставили 60 военных машин и другой техники времен Великой Отечественной войны. Также в честь этого знаменательного события Главархив обнародовал исторические снимки.

Например, в разделе «Медиатека» можно посмотреть фотографии и видео, а в электронной книге «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенной к 75-летию Победы, - увидеть старинные документы.

Музеи Сергей Собянин Москва 2023
08 ноября 2023, 12:11
Объем гарантийной поддержки предпринимателей Москвы вырос более чем на 56%
Freepik
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За минувшие 10 месяцев столичные предприниматели оформили более 2,8 тысячи договоров-поручительств на сумму свыше 26 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, благодаря этому предприниматели получили финансирование на более чем 56 миллиардов рублей. С начала года объем поддержки вырос более чем на 56% по сравнению с показателями прошлого года.

«Рост объема гарантийной поддержки достигнут благодаря внедрению экспресс-процедур и поточных поручительств. Это существенно сократило сроки рассмотрения заявок», - отметила Кострома.

Столица берет на себя роль поручителя малого и среднего бизнеса. Это позволяет учреждениям получить кредит, пояснила она.

Гарант сделки - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который сотрудничает более чем с 70 кредиторами. За его время работы он помог предпринимателям столицы получить более 320 миллиардов рублей.

Руководитель фонда Антон Купринов заявил, что фонд выдал приоритетным отраслям более трети договоров поручительства. Среди них - производство, инновации, строительство, транспорт и другие.

«84% кредитов предприниматели берут на пополнение оборотных средств, то есть на первоочередные задачи», - добавил Купринов.

Деньги Москва 2023
08 ноября 2023, 11:57
Лавров обвинил Запад в стремлении настроить россиян против действующей власти
РИА «Новости»
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Страны Запада пытались подорвать российскую экономику, настроить население против действующей власти и спровоцировать беспорядки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом на круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса, сообщил ТАСС.

Против России, по его словам, «руками и телами» украинцев развязали гибридную войну. Особую роль в ней отвели более 17 тысячам односторонних санкций. Сергей Лавров заявил, что цели этих ограничений открыто озвучили - подорвать экономику, заставить руководство отказаться от самостоятельной линии во внешней политике, настроить население против власти.

Министр обвинил Запад во лжи. Он опроверг заявления, что рестрикции не нацелены на рядовых граждан России.

«Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз, задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти. Такую политику Запад проводит в очень многих странах», - сказал он.

Жители Махачкалы 29 октября в поисках беженцев из Израиля заблокировали аэропорт. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки спровоцировали администрируемые заграницей паблики. Президент России Владимир Путин сказал, что в подготовке погромов участвовали западные спецслужбы и украинцы.

Сергей Лавров Россия Беспорядки Запад Митинги МИД РФ
08 ноября 2023, 11:14
Полмиллиарда маршрутов построили пользователи «Метро Москвы» с момента запуска приложения
Сайт мэра и правительства Москвы
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Приложение «Метро Москвы» — простой и удобный помощник пассажиров. С момента запуска его скачали 10,3 миллиона раз и построили в нем 500 миллионов маршрутов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Приложение «Метро Москвы» - простой и удобный помощник пассажиров. С момента запуска его скачали 10,3 миллиона раз и построили в нем 500 миллионов маршрутов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры со льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты - покупать абонементы онлайн», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что пассажиры смогут теперь заморозить годовые проездные билеты на 14 дней. Кроме этого, мэр Москвы рассказал и о других преимуществах приложения. Например, в нем можно самостоятельно управлять «Тройкой», покупать проездные, выбирать вагон, а также направлять обращения с помощью чат-бота.

Кроме этого, на портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи смогут познакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы

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