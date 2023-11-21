21 ноября 2023, 09:56

Центры «Мои документы» подготовили праздничную программу ко Дню матери

Сайт мэра и правительства Москвы
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В центрах госуслуг проведут праздничную програму, посвященную Дню матери. В последние выходные ноября посетителей «Мои документы» ждут акции и мастер-классы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

С 22 по 26 ноября во всех центрах проведут конкурс «Открытка для мамы». Лучшие работы возьмут за основу для дизайна открыток ко Дню матери в 2024 году.

С 24 по 26 ноября в каждом офисе «Мои документы» пройдет акция «Поздравь маму», которую создали вместе с «Почтой России». Гости мероприятия получат праздничную открытку и заполнят ее. Дальше сотрудники бесплатно отправят поздравление в любой город России.

На протяжение трех дней юные москвичи смогут почувствовать в тренинге по изготовлению поделки в виде праздничной чашки для мамы.

А 25 ноября с 14:00 до 15:30 во флагманском центре на юго-западе Москвы можно будет подготовить необычных подарок для самого близкого человека - картину на холсте акриловыми красками под руководством опытного художника. Такой же мастер-класс пройдет на следующий день с 14:00 до 15:30.

Мастер-класс по изготовлению косметики запланировали на 25 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе СЗАО. Посетители центра создадут помаду вместе с мамой или сделают ей подарок своими руками.

На следующий день с 15:00 до 16:30 во флагманском центре на севере Москвы обучат плести косички. Участникам расскажут, как делать всем известную прическу - косу.

В конце праздничной программы организуют мастер-класс по изготовлению украшений в технике макраме. Он пройдет 26 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе «Мои документы» в ЗАО.

На все встречи необходима предварительная запись.

Ранее стало известно, что Дворец бракосочетания на ВДНХ открыли после ремонта.

Праздники Москва 2023
21 ноября 2023, 09:53
Москвичам рассказали о погоде во вторник
РИА «Новости»
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Сегодня, 21 ноября, на погоду в Москве продолжит оказывать влияние периферия циклона, который ушел на юго-восток Европейской России. В городе будет облачно, местами возможен снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег», - рассказал метеоролог.

Температура воздуха опустится до -5… -7 градусов, а в Подмосковье - до -4… -9 градусов. Ветер подует с севера со скоростью три–восемь метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно расти и составит 747 миллиметров ртутного столба - в районе нормы.

Кроме того, в среду, 22 ноября, не будет существенных осадков, а температура воздуха составит -5… -7 градусов.

Атмосферное давление в Москве достигнет рекордно низкой отметки в пятницу.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
21 ноября 2023, 08:47
Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве
Соцсети
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За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них — футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Помимо сооружений для массовых посещений оборудовали тысячи спортивных зон рядом с жилыми домами. Градоначальник отметил, что развитая спортивная инфраструктура укрепляет в сознании людей здоровый образ жизни как норму.

«И уже не удивляет, что сегодня более половины москвичей - 52% - систематически занимаются физкультурой и спортом. А ведь еще не так давно, в 2010 году таких было лишь 18%», - подчеркнул Собянин.

Однако в столице есть районы, в которых спортивных объектов пока недостаточно. Для решения проблемы мэрия планирует реализовать программу строительства некапитальных объектов спортивного назначения за счет инвесторов.

Это будут полноценные и удобные сооружения, но по сравнению с «капиталкой» их удается быстрее возводить. Также легче находить территории под строительство.

Благодаря такому подходу город получит новые спортивные площадки, сэкономит бюджетные средства и выделит дополнительные рабочие места. Горожане будут довольствоваться новыми современными аренами для активного досуга.

Для размещения некапитальных объектов в столице выбрали 125 земельных участков, которые постепенно разыгрывают на аукционах. Как в итоге построить объект, победитель решает самостоятельно.

До конца текущего года в городе планируют открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. А в 2024–2025 годах начнут работать около 59 таких сооружений.

Ранее амфитеатр со сценой появился возле ледового дворца на юго-западе Москвы.

За последние 13 лет в Москве возвели около 200 крупных спортивных сооружений. Среди них - футбольные стадионы ЦСКА и «Спартака», Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта «Динамо» и другие. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023
21 ноября 2023, 08:27
ФНС назвала сроки перехода на упрощенные вычеты за спорт, лечение и обучение
РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба с 2025 года начнет предоставлять социальные вычеты в упрощенном порядке. Об этом РБК рассказал глава ведомства Даниил Егоров.

По его словам, законопроект о социальных вычетах уже приняли, а имущественные и инвестиционные вычеты автоматизировали.

«Сроки возврата средств по НДФЛ сократили, до 80% по НДС возможно вернуть в течение месяца», - сказал Егоров.

Кроме того, ФНС в 2024 году проведет тестирование каналов получения данных о фитнесе, образовании и лечении, а также информационной системе.

Егоров отметил, что ведомство уже разрабатывает упрощенный порядок вычета за образование, медицинские услуги и спорт.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ. Также она призвала рассмотреть вопрос о строительстве малоэтажных домов для семей с несколькими детьми.

Налоги ФНС РФ
21 ноября 2023, 08:00
Частицу мощей Георгия Победоносца привезли в военный госпиталь в районе Артемовска
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Спасти жизнь раненым, провести сложную операцию и стабилизировать тяжело пострадавших пациентов — те задачи, которые каждый день решают врачи военного госпиталя в районе участка Соледар — Артемовск. И поддержка им тоже требуется постоянная.

Груз гумпомощи медикам несколькими днями ранее доставили волонтеры из Подмосковья. Один из них - активист из Мытищ - казак Юрий Пермяков привез с собой частицу мощей святого Георгия Победоносца, чтобы верующие бойцы могли поклониться святыне.

Перед тем как обойти пациентов, Пермяков зачитал молитву «Отче наш». Те, кто мог передвигаться самостоятельно, присоединились к ней, а после, осеняя себя крестным знамением, приложились к частице мощей.

Врач анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз в беседе с «360» отмечал, что медики живут вместе с ранеными. Они оперативно реагируют на любую ситуацию, всегда рядом, чтобы дать обезболивающие или оказать другую нужную в этот момент помощь.

Есть в госпитале и необычный пациент. Это пострадавший пес. Его сбила машина. Животное подобрали, привезли с собой и теперь выхаживают.


Врачи Артемовск

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