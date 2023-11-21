Центры «Мои документы» подготовили праздничную программу ко Дню матери

С 22 по 26 ноября во всех центрах проведут конкурс «Открытка для мамы». Лучшие работы возьмут за основу для дизайна открыток ко Дню матери в 2024 году.

С 24 по 26 ноября в каждом офисе «Мои документы» пройдет акция «Поздравь маму», которую создали вместе с «Почтой России». Гости мероприятия получат праздничную открытку и заполнят ее. Дальше сотрудники бесплатно отправят поздравление в любой город России.

На протяжение трех дней юные москвичи смогут почувствовать в тренинге по изготовлению поделки в виде праздничной чашки для мамы.

А 25 ноября с 14:00 до 15:30 во флагманском центре на юго-западе Москвы можно будет подготовить необычных подарок для самого близкого человека - картину на холсте акриловыми красками под руководством опытного художника. Такой же мастер-класс пройдет на следующий день с 14:00 до 15:30.

Мастер-класс по изготовлению косметики запланировали на 25 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе СЗАО. Посетители центра создадут помаду вместе с мамой или сделают ей подарок своими руками.

На следующий день с 15:00 до 16:30 во флагманском центре на севере Москвы обучат плести косички. Участникам расскажут, как делать всем известную прическу - косу.

В конце праздничной программы организуют мастер-класс по изготовлению украшений в технике макраме. Он пройдет 26 ноября с 17:00 до 18:30 во флагманском офисе «Мои документы» в ЗАО.

На все встречи необходима предварительная запись.

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