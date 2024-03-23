23 марта 2024, 19:42

Центры крови Подмосковья приняли 2712 доноров после теракта в Crocus City Hall

Телеканал «360»
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Свыше двух тысяч человек сдали кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«2712 доноров пришли в центры крови Подмосковья сегодня», - указали в сообщении.

В общей сложности за день сотрудники центров крови заготовили почти тонну крови и ее компонентов. Аналогичным образом обстоит ситуация и в Москве, где за день кровь сдали около двух тысяч человек.

Пострадавшие при теракте в Московской области обеспечены достаточными запасами крови , рассказала ранее главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Число жертв трагедии в Crocus City Hall выросло до 133 человек , сообщили в пресс-службе Следкома. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Минздрав Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:26
Волонтеры продолжили работать у Crocus City Hall
Global Look Press
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Волонтеры второй день подряд дежурят у стихийного мемориала возле Crocus City Hall в Красногорске, где в пятницу произошел теракт. Всем, кто пришел почтить память погибших, предлагают чай и печенье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Москвичи несут цветы, игрушки, свечи к мемориалу. С 09:00 у Crocus City Hall, где завершилась спасательная операция, людей становится все больше.

Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько мужчин ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу.

В результате теракта погибли более 130 человек. Силовики задержали подозреваемых, уголовное дело, по которому они проходят, возможно, будет рассматривать Басманный суд Москвы.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:05
Учреждения культуры в Москве отменили мероприятия после теракта
РИА «Новости»
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Столичные музеи и театры отменили мероприятия в воскресенье, 24 марта, из-за теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщила «Газета.ru».

Москвичи и гости города не смогут попасть в Третьяковскую галерею, Пушкинский и Исторический музеи. Спектакли отменили в «Современнике», театре Вахтангова, и других учреждениях.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице отменили спортивные и массовые мероприятия. Воскресенье объявлено общероссийским днем траура по жертвам теракта.

Изменения также коснулись работы российских федеральных каналов. Россияне не увидят развлекательные программы, в эфире не будет рекламы.

Стрельба в Crocus City Hall произошла в пятницу. Погибли более 130 человек, в больницах находятся 80 пострадавших. На месте ЧП уже завершили спасательную операцию.

Музеи Театры Москва
24 марта 2024, 10:04
Родственников пострадавших при теракте в Crocus City Hall перевезут в Москву бесплатно
РИА «Новости»
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Родственники погибших и пострадавших при террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall получат возможность приехать и уехать из Москвы бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Бесплатно перевезем родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall из Москвы и в Москву», - заявили в компании.

В пресс-службе уточнили, что для оформления проезда необходимо обратиться по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

В пятницу, 22 марта, в Crocus City Hall в Красногорске произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных мужчин и открыла стрельбу. В результате ЧП погибли 133 человека, еще 152 получили ранения различной степени тяжести.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что спасательную операцию на территории Crocus City Hall уже завершили. В ближайшее время власти решат вопрос с автомобилями, которые остались на парковке концертного зала.

РЖД Москва Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 10:01
Зоопарк и музеи Москвы передадут прибыль за выходные пострадавшим в теракте в Crocus City
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Московский зоопарк и музейные площадки решили помочь пострадавшим в теракте в Crocus City Hall, направив им доходы за 23 и 24 марта. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Сердце разрывается от боли. Эту трагедию невозможно принять, в такие моменты слова кажутся недостаточными для того, чтобы описать всю боль и скорбь», - написала она.

Акулова уточнила, что всю прибыль Московского зоопарка за выходные передадут в фонд помощи жертвам теракта в Красногорске.

Она выразила надежду на то, что общая сплоченность немного поможет людям, испытывающим сейчас страдания и боль.

Директор столичного зоопарка призвала оказывать содействие нуждающимся в помощи.

Руководитель Московского музея космонавтики Наталья Артюхина и директор музея Пушкина Евгения Богатырева заявили, что все деньги, заработанные в эти дни музеями, направят в помощь тем, кому сегодня она так необходима.

Парк «Зарядье» принял аналогичное решение. Руководство отдаст выручку за выходные пострадавшим от теракта в Красногорске.

Музеи Зоопарки Москва Стрельба в Crocus City Hall

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