Центры крови Подмосковья приняли 2712 доноров после теракта в Crocus City Hall

«2712 доноров пришли в центры крови Подмосковья сегодня», - указали в сообщении.

В общей сложности за день сотрудники центров крови заготовили почти тонну крови и ее компонентов. Аналогичным образом обстоит ситуация и в Москве, где за день кровь сдали около двух тысяч человек.

Пострадавшие при теракте в Московской области обеспечены достаточными запасами крови , рассказала ранее главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Число жертв трагедии в Crocus City Hall выросло до 133 человек , сообщили в пресс-службе Следкома. Сейчас поисковые работы продолжаются.