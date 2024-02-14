14 февраля 2024, 12:39

Центры Госуслуг в Москве откроют литературную выставку в честь Года семьи

РИА «Новости»
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В Москве в 30 центрах Госуслуг 26 февраля откроется выставка «Литературная семья», организованная в честь Года семьи. Об этом сообщил Комитет государственных услуг.

Экспозиция будет призвана показать вклад отечественных авторов в мировую культуру и отражение семейной темы в произведениях русских писателей. Посетители выставки смогут узнать о роли матери Николая Гоголя в создании «Вечеров на хуторе близ Диканьки», об уникальном семейном договоре соавтора «12 стульев» и связи семьи Михалковых-Кончаловских с художником Василием Суриковым.

Видеоматериалы, вошедшие в экспозицию, позволят посетителям взглянуть на Москву глазами Александра Пушкина и Антона Чехова. Тематическая викторина даст возможность проверить знания о знаменитых литературных произведениях.

Центры госуслуг работают ежедневно. Районные офисы открыты с 08:00 до 20:00, флагманские - с 10:00 до 22:00. Ознакомиться с выставкой можно также на сайте Главархива.

Ранее учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет. В прошлом году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов.

Выставки Семья Госуслуги МФЦ Москва
14 февраля 2024, 11:43
Таксист из Москвы подарил невесте сердце из 30 машин
Freepik
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В День святого Валентина московский таксист выстроил сердце из 30 желтых машин под окнами возлюбленной и сделал ей предложение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина пришел к дому с большим букетом красных цветов и кольцом.

«Посмотри, это все ради нас, ради нашей любви! Я так давно ждал этого момента! Выходи за меня!» - прокричал возлюбленный.

После пламенной речи девушка выбежала из подъезда и крепко обняла мужчину, а машины издали протяжный гудок. Судя по реакции избранницы, попавшей на видео, сюрприз ей понравился, и романтик услышал заветное «да».

В Москве в ночь с 3 на 4 февраля три пары заключили брак в необычном месте - на станции московского метро «Маяковская». Свадебные церемонии прошли в рамках проекта «Новые адреса счастья», который позволяет москвичам подобрать одно из более 30 оригинальных мест для свадебной церемонии. При этом интерес к таким локациям постоянно растет.

В 2023 году в Москве церемонию бракосочетания провели для 86 594 пар. Чаще всего женились в августе и июле. Больше чем для половины влюбленных брак был первым. Чаще всего москвичи играли свадьбу в возрасте 25 лет.

Свадьбы Такси День святого Валентина Москва
14 февраля 2024, 11:19
Аналог приложения Tinder разработали в Московском авиационном институте
Unsplash
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Магистранты Московского авиационного института разработали аналог Tinder — приложение для онлайн-знакомств «Близко». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Найти интересных людей и сделать первый шаг в онлайне легче, чем вживую. В этом поможет наше приложение», - объяснил руководитель проекта Валерий Гуменюк.

Приложение «Близко» поможет познакомиться с людьми, которые находятся в радиусе одного километра. Пользователь сможет поставить лайк или отправить сообщение понравившемуся человеку, а после - встретиться вживую.

Уникальной особенностью разработки студентов МАИ стала функция динамического обновления профилей, позволяющая находить людей рядом в режиме реального времени, даже когда приложение работает в фоновом режиме.

Также студенты МАИ создали устройство для надевания обуви без помощи рук. Оно будет полезно людям с ограниченными возможностями, нарушениями мелкой моторики и избыточным весом.

Магистранты Московского авиационного института разработали аналог Tinder - приложение для онлайн-знакомств «Близко». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Вузы Отношения Студенты Технологии
14 февраля 2024, 11:00
Старшеклассник в Москве попал под следствие за шопинг по чужой карте
РИА «Новости»
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Школьник нашел чужую утерянную банковскую карточку возле торгового центра в Москве и решил потратить все деньги на шопинг. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, 17-летний парень гулял с друзьями и случайно увидел банковскую карту возле ТЦ «Петровский». Он обрадовался и решил воспользоваться удачей - пошел по магазинам. Но успел потратить всего четыре тысячи.

В результате оказалось, что карта принадлежала другому подростку, а за всеми транзакциями следил его отец. Когда мужчина спросил сына, куда тот потратил весь лимит на карманные расходы, мальчик сильно удивился, так как сам ничего не покупал. Семья в итоге обратилась в полицию.

Молодого человека, который решил поживиться на чужой неосторожности, быстро опознали. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве. У ребенка украли дорогостоящий смартфон.

Школьники Кражи Деньги Полиция Москва
14 февраля 2024, 10:58
Период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей предложили ввести в России
РИА «Новости»
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ЦБ РФ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов от одного миллиона рублей. Об этой идее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщил «Интерфакс».

Набиуллина уточнила, что норма о периоде охлаждения должна заработать в июле. И, по мнению главы ЦБ, ее надо распространить и на крупные кредиты, потому что по переводам у банков есть возможность не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а вот по крупным кредитам такого инструмента нет.

«Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать», - пояснила она.

Также председатель Банка России указала на необходимость наличия зазора между оформлением кредита и выдачей средств. Набиуллина отметила, что хотя кредит за несколько минут - это, может быть, и удобная мера, однако большое количество людей несет огромные затраты.

Помимо этого, как отметила Набиуллина, для противодействия мошенниками банкам при выдаче займов нужно проводить антифрод-процедуры, а также установить лимиты на внесение денег через терминалы.

ЦБ РФ Кредиты

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