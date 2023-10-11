Центры госуслуг Москвы победили в двух номинациях всероссийского конкурса

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Центры госуслуг Москвы заняли первое место в двух номинациях: «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Крупная региональная сеть МФЦ».

«За 12 лет „Мои документы“ проделали огромный путь: открыли 137 центров госуслуг в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур», - отметила Ракова.

Сотрудницу флагманского офиса «Мои документы» в Юго-Западном административном округе, Ирина Копотилова, получила награду в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

В категории «Крупная региональная сеть МФЦ» победу одержали флагманский офис «Мои документы» в Северо-Западном административном округе и центры госуслуг районов Коньково, Лефортово, Марьино и Отрадное.

Ежегодный форум центров госуслуг «Мои документы» начали проводить в 2015 году для обмена опытом в области предоставления государственных и муниципальных услуг. Он позволил демонстрировать лучшие региональные практики и инструменты, которые можно внедрять в регионах России.

Ранее стало известно о том, что колл-центры в МФЦ Подмосковья приняли свыше 24 тысяч звонков за неделю.