Центробанку предложили наносить на купюры флаг России

«Предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом Российской Федерации, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, как одного из трех главных символов государства», - говорится в обращении эксперта.

Также Шуриков подчеркнул, что наличие сразу двух государственных символов на банкнотах положительно повлияет на развитие патриотического самосознания россиян. Кроме того, денежные знаки - это визитная карточка страны, которая отражает ее культуру и историю.

Ранее в ЦБ заявили, что выпустят обновленную банкноту 1000 рублей в конце 2025 года. Еще в банке рассказали, почему решили возобновить выпуск бумажных 5 и 10 рублей. Раньше такие деньги быстро изнашивались, а теперь их будут дополнительно покрывать защитным лаком.