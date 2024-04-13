Центральный детский магазин продали в Москве

Во многих западных странах давно легализовали смену пола у детей. Недавно в США житель Нью-Йорка проиграл суд бывшей жене, желающей превратить сына в дочь. Причины ЛГБТ*-беспредела на Западе, ломку психики у здоровых людей и детей и разрушение общечеловеческой морали обсудили певица Марина Девятова и ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

Во многих западных странах давно легализовали смену пола у детей. Недавно в США житель Нью-Йорка проиграл суд бывшей жене , желающей превратить сына в дочь. Причины ЛГБТ*-беспредела на Западе, ломку психики у здоровых людей и детей и разрушение общечеловеческой морали обсудили певица Марина Девятова и ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

Собеседница «360» заявила, что такого нет ни в одной мировой религии - ни в христианстве, ни в буддизме, ни в исламе.

«Он (Господь Бог - прим. ред.) не придумал любви и появления детей у однополых. Все равно есть мужчина, и есть женщина. И благодаря любви появляется потомство», - подчеркнула Девятова.

Она также призналась, что читала о том, как за рубежом арестовывают родителей, сопротивляющихся смене пола у своих детей.

«Это уже, мне кажется, расстройство психики», - считает певица.

Девятова добавила, что если говорить о смене пола у маленьких детей, то это уже какой-то сатанизм.

«Это никакая не религия. Это сатанизм. Ладно, взрослый человек. Сейчас у нас много разных вариаций. Ради бога, ты взрослый человек, ты сам за себя в ответе. Хочешь бабочкой будь, хочешь мальчиком, хочешь девочкой, неважно. Но когда это делают родители…», - шокировано заявила артистка.

Он подчеркнула, что вмешательство в природу до добра не доведет, поэтому кресло психотерапевта всегда будет занято. Если говорить об отечественных знаменитостях, то если бы кто-то из них вышел с сыном, наряженным в женскую одежду, то общество бы его осудило.

«Есть общество, есть традиции. <…> Я мать сына и я хочу внуков. И мой муж хочет продолжения своего рода», - объяснила она свою позицию.

Певица считает, что гендерный беспредел на Западе можно объяснить тем, что кто-то решил ограничить рождаемость, уменьшить численность людей на планете. По-другому она не знает, как объяснить творящийся там «маразм».

«Нельзя обмануть природу. Это все-равно страдания. Главная функция и предназначение женщины - стать матерью, родить детей», - резюмировала собеседница «360» * Движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено.