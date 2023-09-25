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«Фестиваль примет 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров. Для помощи на масштабном мероприятии планируется участие пяти тысяч волонтеров», - проинформировали в ресурсном центре «Мосволонтер».

Обучение проведут на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России. Все желающие смогут попробовать себя в роли волонтеров и оставить отзыв о мероприятии на специальном арт-объекте.

Ранее портал «Молодежь Москвы» заработал в столице. На нем открыли несколько разделов, таких как «Мероприятия», «Мультиформатное пространство» и «Проекты».

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