Центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи — 2024 откроют в Москве 26 сентября
Во вторник, 26 сентября, в столице откроют центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Он пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы.
«Фестиваль примет 20 тысяч молодых российских и иностранных лидеров. Для помощи на масштабном мероприятии планируется участие пяти тысяч волонтеров», - проинформировали в ресурсном центре «Мосволонтер».
Обучение проведут на базе 27 сертифицированных центров в 20 субъектах России. Все желающие смогут попробовать себя в роли волонтеров и оставить отзыв о мероприятии на специальном арт-объекте.
Ранее портал «Молодежь Москвы» заработал в столице. На нем открыли несколько разделов, таких как «Мероприятия», «Мультиформатное пространство» и «Проекты».
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