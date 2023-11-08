Центр «Мои документы» в районе Южное Тушино начали ремонтировать

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Учреждение расположено в помещении первого этажа и частично подвала в 17-этажном здании 1991 года постройки. До начала работ оно было в неудовлетворительном состоянии: многое нужно было ремонтировать.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин рассказал, что в настоящий момент на объекте ведут демонтажные работы.

Кроме того, в центре госуслуг оборудуют современные инженерные системы и улучшат отопление, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию.

«Для обеспечения безопасной эвакуации людей из центра госуслуг предусмотрели систему оповещения и управления эвакуацией», - добавил Васютин.

На первом этаже будут зоны приема, ожидания и оказания услуг. Вестибюль, санузел для маломобильных граждан расположат там же. О родителях с детьми тоже позаботились: для них оборудуют комнату матери и ребенка или игровую зону.

Вдобавок сделают отдел по вопросам миграции для приема заявителей, а также кабинет для неторжественной регистрации брака.

Помимо этого, организуют кабинет биометрии, выделят места для банковских терминалов, фотокабин и сделают уголок здоровья.

Завершить капитальный ремонт планируют в четвертом квартале 2024 года.

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