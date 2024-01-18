Центр «Мои документы» в районе Лианозово переедет в новый офис

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Алексей Васютин рассказал, что в офисе подготовят новые перегородки: это позволит рациональнее обустроить кабинеты и создать уют для горожан. Вдобавок оснастят зоны ожидания с электронными табло. В центре позаботятся и об удобстве маломобильных посетителей.

«Также обустроим зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копирования», - добавил Васютин.

На первом этаже организуют просторные кабинеты для сотрудников и помещение для неторжественной регистрации брака. Здесь же появится современный диагностический комплекс, место для обмена книгами и зоны для родителей с детьми. Вдобавок оборудуют кабинет биометрии.

На втором этаже офиса расположат отдел по вопросам миграции, архив и зоны ожидания и приема. На третьем - комнату для отдыха и приема пищи, раздевалку и технические помещения. В подвале будут склад и архивы.

Ранее флагманскому офису «Мои документы» в центре Москвы исполнилось шесть лет. За это время его посетили более миллиона человек.