23 марта 2024, 10:54

Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Центр крови в Подмосковье до последнего будет принимать желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Центр крови Подмосковья увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За первый час работы центры крови Подмосковья приняли уже более 600 человек.

Согласно последним данным, сейчас в лечебных учреждениях Москвы находятся 82 пострадавших во время стрельбы в Crocus City Hall.

На официальном сайте МЧС России опубликовали список госпитализированных в ходе теракта в Crocus City Hall. Данные актуальны по состоянию на 09:00.

Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек , число жертв растет.

Стрельба Минздрав Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:12
Мемориал организовали в Химках после теракта в Crocus City Hall
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Химках в сквере имени Марии Рубцовой появился стихийный мемориал. Люди несут цветы, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Crocus City Hall. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Церемония возложения цветов состоялась в сквере имени Марии Рубцовой. Мемориал организовали у памятника «Сестра милосердия». Судя по видео, люди приносят не только цветы. На месте стоят свечи. У памятника появилось множество детских игрушек. Также там разместили таблички, на которых написано «Химки скорбят со всей страной. Подмосковье. Crocus City Hall. 22.03.2024».

К мемориалу пришли волонтеры.

Теракт произошел в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник». Преступники ворвались в здание и открыли огонь по людям, устроив при этом пожар.

Жертвами теракта , по последним данным, стали 115 человек.

Нескольких подозреваемых уже задержали. Злоумышленники пытались сбежать, однако их поймали в Брянской области.

Химки Памятники Цветы Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:39
Свыше 2 тысяч москвичей решили сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall
Читайте нас в: Google Новости
В Москве более двух тысяч человек сдадут кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Более 2000 москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим», - отметили в ведомстве.

Потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена, заявила главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

К акции по сдаче крови присоединилось и Подмосковье. В Московский областной центр крови с самого утра 23 марта потянулись неравнодушные. Люди приезжали из Реутова , Балашихи , других округов и даже из близлежащих регионов. Только за первый час работы центр принял более 600 доноров-добровольцев.

В подмосковном Минздраве пообещали продлить время работы - желающих помочь пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall будут принимать до последнего, хотя запасы крови достаточные.

Москва Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:11
Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с терактом в Московской области. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в Кузбассе 23, 24 и 25 марта отменят, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в эти дни на радио и телевидении не будет развлекательных передач.

«В знак солидарности и скорби по погибшим в результате теракта приспущены флаги на зданиях государственных и муниципальных организаций», - добавил Цивилев.

Из-за трагедии отменили матч сборных России и Парагвая, намеченный на 25 марта. На выставке «Россия» 23 и 24 марта не будет культурно-развлекательных мероприятий. Массовые мероприятия - концерты, театральные показы, спортивные состязания - в эти даты отменили в Воронежской области. Массовых развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры не будет по всей России.

Жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 115 человек. Еще более 100 посетителей пострадали.

Телевидение Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 13:36
Психолог рассказал, как побороть панику в кризисных ситуациях
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, которые пришли послушать музыкантов. Погибли, по последним данным, 115 человек. В такие моменты паника мешает взять себя в руки и продумать, как выбраться из сложившейся ситуации. Психолог Артемий Сибирский рассказал «360», как вести себя во время подобных ситуаций.

«Первое и самое важное правило - не поддаваться общей панике и не впадать в панику. Звучит просто, на самом деле это несколько сложнее. <…> Самое важное - это начать дышать, сделать несколько глубоких вдохов и выходов и посмотреть на ситуацию трезво», - отметил он.

Психолог отметил, что нужно понять, угрожает ли что-то жизни в данный момент. Если нет, то стоит выйти на связь со всем близкими и родными и убедиться, что они тоже находятся в безопасности. Это поможет меньше паниковать здесь и сейчас.

Также важно не забывать о других людях. Окружающим тоже нужна помощь.

«Важно помочь им успокоиться, дав им такую же инструкцию - хотя бы сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, оценить ситуацию относительно собственной безопасности и своих близких. Это очень важно», - подчеркнул психолог.

Дальше необходимо следить за новостным фоном, чтобы понять, что именно происходит вокруг. Возможны ли какие-то риски для жизни. Если их нет, то человек может находиться в состоянии спокойствия в минимальной панике и спокойно помогать другим - тем, кто действительно нуждается в вашей помощи.

Он призвал не бояться само состояние паники, а «найти с ней общий язык». Для этого не стоит забывать о дыхательной практике, которая поможет получить спокойствие и трезво смотреть на ситуацию.

Правила Психология Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме