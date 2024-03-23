Центр крови Подмосковья увеличит время работы для приема доноров

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Центр крови Подмосковья увеличит время работы. Он будет работать «до последнего донора», если в этом будет необходимость, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За первый час работы центры крови Подмосковья приняли уже более 600 человек.

Согласно последним данным, сейчас в лечебных учреждениях Москвы находятся 82 пострадавших во время стрельбы в Crocus City Hall.

На официальном сайте МЧС России опубликовали список госпитализированных в ходе теракта в Crocus City Hall. Данные актуальны по состоянию на 09:00.

Террористы ворвались в Crocus City Hall перед концертом группа «Пикник» и расстреляли зрителей вечером 22 марта. По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек , число жертв растет.