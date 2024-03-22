Центр крови ФМБА России начнет прием доноров в субботу

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«Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта с 08:30», - указали в сообщении.

В ведомстве добавили, что все пострадавшие в ходе стрельбы в полной мере обеспечены компонентами крови.

Вечером 22 марта на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. Сразу после этого в здании начался пожар.

Спасателям удалось зайти в здание объятого пожаром Crocus City Hall. Из подвала здания сотрудники МЧС вывели около 100 человек. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. По официальным данным площадь пожара составляет 12 900 квадратных метров.