Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем открыли в Москве

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что разработчики регулярно сталкиваются с одинаковой проблемой: им не удается создать опытный образец, в результате они не могут выйти на мелкую серию. Это связано с тем, что нет собственного оборудования, а есть только идея.

«Чтобы как-то поменять эту ситуацию и дать им возможность создавать современные образцы хорошего высокого качества, чтобы заказчик мог их увидеть и осознать, что это вообще за продукт, мы создали Центр коллективного пользования», - отметил Собянин.

ФЦ БАС позволяет ведущим разработчикам страны быть в партнерстве с производителями беспилотных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ. Один из основных объектов производственной инфраструктуры ФЦ БАС - Центр коллективного пользования.

Такая площадка уникальна, потому что она единственная на территории страны. Заказчикам оказывают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников. Кроме того, им помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы подготовить собственные проекты.

В зоне центра работают свыше 35 единиц высокотехнологичного оборудования. Среди них - 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Вдобавок для удобства есть участок механообработки, площадь покраски, сварки, аддитивной обработки и другое.

Ранее школьники из Домодедова разработали программу по подбору плана питания при стрессе.