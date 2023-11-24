24 ноября 2023, 10:08

Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем открыли в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В индустриальном парке «Руднево» заработал Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС). Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что разработчики регулярно сталкиваются с одинаковой проблемой: им не удается создать опытный образец, в результате они не могут выйти на мелкую серию. Это связано с тем, что нет собственного оборудования, а есть только идея.

«Чтобы как-то поменять эту ситуацию и дать им возможность создавать современные образцы хорошего высокого качества, чтобы заказчик мог их увидеть и осознать, что это вообще за продукт, мы создали Центр коллективного пользования», - отметил Собянин.

ФЦ БАС позволяет ведущим разработчикам страны быть в партнерстве с производителями беспилотных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ. Один из основных объектов производственной инфраструктуры ФЦ БАС - Центр коллективного пользования.

Такая площадка уникальна, потому что она единственная на территории страны. Заказчикам оказывают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников. Кроме того, им помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, чтобы подготовить собственные проекты.

В зоне центра работают свыше 35 единиц высокотехнологичного оборудования. Среди них - 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Вдобавок для удобства есть участок механообработки, площадь покраски, сварки, аддитивной обработки и другое.

Ранее школьники из Домодедова разработали программу по подбору плана питания при стрессе.

Технологии Москва 2023
24 ноября 2023, 23:11
Производители пельменей дополнительно проверили продукцию на патогены после исследования Роскачества
Pixabay
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Российские производители пельменей организовали дополнительные служебные проверки после получения негативных результатов исследования Роскачества. Бренды решили перепроверить данные о патогенных бактериях в их продукции, сообщил РБК.

Внутреннее расследование организовала компания X5 Group, управляющая супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В торговой сети занимались реализацией пельменей под брендом «Рестория». В компании отметили, что провели претензионную работу с поставщиком из Ленинградской области, а также скорректировали меры безопасности на производстве.

Служебное расследование провела и компания «Деликатесы Сибири». По словам ее представителей, при изготовлении, хранении и реализации пельменей никаких отклонений не выявили. При этом остатки партии утилизировали, чтобы они не попали к потребителям.

Бренд пельменей «Сибирская коллекция» заявил, что нарушений не допускал, а дополнительная экспертиза в независимой кредитованной лаборатории показала, что патогенов в продукции нет.

Ранее Роскачество забраковало по итогам исследования все популярные в России марки замороженных пельменей. В продукте обнаружили патогенные бактерии, кости, сою и мясо не заявленных на упаковке животных.

Роскачество Россия Продукты
24 ноября 2023, 22:03
Политика Касьянова внесли в реестр иноагентов в России
РИА «Новости»
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Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего премьера России Михаила Касьянова*. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным Минюста, политик участвовал в создании и распространении недостоверной информации о решениях, принимаемых российскими властями и проводимой ими политике. Живущий за рубежом Касьянов* выступал против специальной операции на Украине и работал респондентом на иностранных медиаплощадках.

Бывший премьер входит в «Антивоенный Комитет России», деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» РФ. Помимо него в реестр внесли журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, преподавателя Илью Венявкина* и общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»**.

Ранее реестр иностранных агентов пополнился политиком Алексеем Маловым * и журналистом Сергеем Колдобским*. Последний, по данным ведомства, формировал негативный образ России и работал корреспондентом в иностранном интерне-издании.

* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

* Организация признана в России иностранным агентом.

Россия Иноагенты
24 ноября 2023, 19:12
«Даже не знаю, кто это». Песков ответил на вопрос об уголовных делах против певца Шарлота
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, кто такой певец Эдуард Шарлот. Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг блогера, сообщило РИА «Новости».

«Я даже не знаю, кто это», - сказал Песков.

Ранее блогера задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В минувшую среду, 22 ноября, суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об административном аресте певца сроком на 13 суток. Такую меру наказания Шарлоту избрали за нецензурную брань в общественном месте.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что многим кажутся слишком мягкими административные меры против певца. Она напомнила о других нарушениях Шарлота - акции с сожжением российского паспорта, оскорблении чувств верующих, высказываниях, дискредитирующих ВС РФ.

В пятницу, 24 ноября, Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два - о реабилитации нацизма и одно - об оскорблении чувств верующих.

Кремль Дмитрий Песков
24 ноября 2023, 17:47
Прием заявок на соискание премии «ВРаботе» стартовал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице пройдет конкурс «ВРаботе», организованный «Молодежью Москвы». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства города.

«Мы хотим отметить вклад тех, кто вместе с нами занимается реализацией одного из главных запросов молодых ребят - построением успешной карьеры» , - рассказала глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

Цель премии - поощрить выдающиеся инициативы в сфере помощи молодым специалистам в трудоустройстве.

Организаторы конкурса отметят лучших в шести номинациях, включая «Лучший студенческий карьерный проект Москвы» и «Лучший центр карьеры образовательных организаций Москвы». По его итогам в каждой из них определят трех победителей.

Заявки на участие можно будет подать на сайте конкурса до 30 ноября. Затем, с 1 по 8 декабря, экспертная комиссия будет оценивать поступившие предложения.

Ранее подмосковных педагогов пригласили на конкурс профессионального мастерства.

Молодежь Работа конкурсы Москва 2023

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