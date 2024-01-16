Центр биометрических технологий исключил возможность введения штрафов по биометрии

Он напомнил, что по закону запрещено взыскивать штраф через единую биометрическую систему. Специалисты не обрабатывают видеопотоки, а инициатива оказания подобной услуги должна исходить напрямую от самого пользователя.

«Она [биометрия] не используется в видеоаналитике, системах „безопасного города“, ее запрещено использовать для целей оперативно-разыскной деятельности», - пояснил Поволоцкий.

Он также добавил, что пользователь получает полный контроль над биометрией. Так, на портале Госуслуг можно в любой момент посмотреть, где использовали личные данные, и при необходимости отозвать согласие.

Биометрия, по словам Поволоцкого, предполагает добровольность и полный контроль владельца над ней. В связи с этим взыскание штрафов и оперативно-разыскная деятельность при помощи нее исключены.

Ранее правительство поручило министерствам разработать схему внедрения биометрии в университетах.