13 марта 2024, 12:06

Ценам на видеоигры в России предсказали рост на 20%. В чем причина?

Pxhere
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Стоимость цифровых версий видеоигр в России может подскочить на 20%. О вероятном подорожании сообщили «Известия». Причины такого сценария «360» объяснил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

«Цены на видеоигры, как и на многие другие вещи, сильно меняются в наше турбулентное время. Дело в том, что они привязаны к курсу доллара, и сейчас все игры, которые стоили лет 15 по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80», - отметил специалист.

Вместе с тем, по мнению Кузьменко, резкого подорожания ждать не стоит. Рост будет постепенным - сначала на 50, потом на 100 рублей и так далее, добавил собеседник «360».

«Влияет на цены и турецкий рынок видеоигр, - продолжил эксперт. - Потому что сейчас у нас, наверное, 80% видеоигр, которые так или иначе связаны с консолями и всем остальным, покупаются так называемыми серыми схемами через него, когда рубли сначала переводят в турецкие лиры, а потом из лир - в доллары».

Если говорить о влиянии роста цен на поведение покупателей, можно с уверенностью утверждать, что этот фактор никого не отпугнет, выразил уверенность Кузьменко «Существует несколько схем для покупок, одна из самых популярных - покупать игры, „прикинувшись турком“, вторая - „прикинувшись казахом“. Можно купить и новый аккаунт, либо конкретную игру, отдавая перекупщикам свой аккаунт, на который эти игры будут покупать», - добавил он.

Есть варианты и качать взломанные видеоигры на торрентах. Такие версии были на них всегда, указал специалист. И сейчас, по его оценке, к этому способу тоже начали прибегать более активно.

Видеоигры Россия
13 марта 2024, 12:05
Бывший завод Nissan представил первый автомобиль бренда Xcite в России
РИА «Новости»
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Автомобильный завод «Санкт-Петербург» презентовал первую машину бренда Xcite. Об этом написало издание Autonews.

Первой моделью стал Xcite X-Cross 7, который по техническим характеристикам, дизайну и габаритам схож с китайским Chery Tiggo 7.

Производитель презентовал машину как комфортный автомобиль с салоном на пять мест и ровным полом. Машина получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной мощностью 147 лошадиных сил. С ним автомобиль способен набрать скорость 100 километров в час за 9,8 секунды.

Кроме того, X-Cross 7 получил зимний пакет с обогревом наружных зеркал, рулевого колеса, ветрового стекла и сидений. В базовой версии модели есть дистанционный запуск с ключа, светодиодная оптика в фарах и электропривод двери багажника. Машину оборудовали мультимедийной системой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Ранее автомобильная компания SWM заявила о выходе на российский рынок в марте.

Санкт-Петербург Машины Заводы
13 марта 2024, 10:48
Путин ответил Киселеву на вопрос «Где деньги, Зин?»
РИА «Новости»
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Журналист Дмитрий Киселев задал президенту России Владимиру Путину вопрос о средствах, которые пойдут на реализацию масштабных проектов, анонсированных в послании Федеральному собранию. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, обращаясь с посланием, вы, образно говоря, вынимали из рукава триллион за триллионом», - отметил Киселев.

По его словам, президент предложил совершенно удивительный план развития страны с другой инфраструктурой и социальной системой.

«Так и хочется спросить, задать Ваш любимый вопрос из Высоцкого: „Где деньги, Зин?“. Мы их заработали вообще?» - поинтересовался он.

«Да, конечно», - ответил Путин.

Более того, продолжил глава государства, все это было сверстано в результате кропотливой работы экспертного сообщества, специалистов правительства, администрации и полностью вписывается в бюджетные правила.

«И, на самом деле, носит достаточно консервативный характер, потому что некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше», - указал он.

Таким образом, по его словам, такие специалисты придерживаются мнения, что нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики страны.

«Думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как говорят оптимисты из этой среды экспертов, о которой я сказал, то мы можем - и должны, и сможем - увеличить эти расходы по различным направлениям», - пояснил Путин.

Киселев уточнил, что речь идет о шестилетнем периоде. Президент ответил утвердительно, пояснив, что сейчас идет работа над бюджетом на трехлетний плановый период.

«Но, конечно, когда мы готовились к посланию, <…> исходили из того, что будем просчитывать наши доходы и расходы по тем направлениям, которые мы считаем ключевыми, приоритетными именно на шесть лет», - заключил он.

Россия Владимир Путин Экономика
13 марта 2024, 10:46
Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы
РИА «Новости»
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Бизнес в России должен понимать, что в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров в лучшую сторону не изменится, это проблему необходимо решать кардинальным образом. Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым сказал президент Владимир Путин.

«Важная вещь, ведь когда трудовых мигрантов привлекают на предприятия, то говорят о нехватке рабочих рук. Для предпринимателей нужно понимать, что с точки зрения наличия рабочих рук ситуация для них в ближайшие годы к лучшему не изменится. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы», - отметил он.

Путин выразил мнение, что эту проблему нужно решать кардинально, снижать количество работающих и повышать производительность труда путем внедрения современной техники.

«Для этого нужно готовить кадры и проводить инвестиции в эту сферу. Об этом нам нужно подумать, это самое главное», - добавил президент.

Ранее Путин заявил, что налоговое бремя в России должно стать более справедливым.

Мигранты Россия Бизнес Владимир Путин
13 марта 2024, 10:05
Появилось полное видео интервью Путина Дмитрию Киселеву
РИА «Новости»
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Полное видео интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву для РИА «Новости» и телеканала «Россия» опубликовали в официальном Telegram-канале и на сайте Кремля.

Многие вопросы, которые Киселев адресовал главе государства, касались послания Федеральному собранию, которое он огласил 29 февраля в Гостином Дворе в Москве. В ходе своего обращения президент обозначил основные задачи развития страны.

Анонсируя интервью с Путиным для РИА «Новости» и телеканала «Россия», Киселев отмечал, что после послания Федеральному собранию возникло множество дополнительных вопросов. Кроме того, актуальных оценок требуют и новые угрозы с Запада. В беседе с президентом, по его словам, были расставлены многие точки над i.

Владимир Путин

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