Цена на визитку Путина на аукционе взлетела до 2 млн рублей

Кроме того, в сети продают фотографию Путина с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой на борту корабля. На карточке есть автографы обоих президентов. Владелица фото рассчитывает получить за него 500 тысяч рублей.

«Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», - заявила она.

В то время Путин работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Организаторы аукциона отметили, что несколько телефонных номеров на карточке подписаны рукой российского президента. Стартовая цена лота обозначена в одну тысячу рублей, но за пять часов до аукциона она поднялась до 200 тысяч рублей.