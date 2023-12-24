24 декабря 2023, 23:50

Цена на визитку Путина на аукционе взлетела до 2 млн рублей

РИА «Новости»
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Визитку президента России Владимира Путина 90-х годов продали на электронном аукционе Петербурга за два миллиона рублей при начальной цене в одну тысячу. Информация об этом появилась на сайте аукциона.

Кроме того, в сети продают фотографию Путина с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой на борту корабля. На карточке есть автографы обоих президентов. Владелица фото рассчитывает получить за него 500 тысяч рублей.

«Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», - заявила она.

В то время Путин работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Организаторы аукциона отметили, что несколько телефонных номеров на карточке подписаны рукой российского президента. Стартовая цена лота обозначена в одну тысячу рублей, но за пять часов до аукциона она поднялась до 200 тысяч рублей.

Аукционы Владимир Путин
24 декабря 2023, 21:06
Новогодняя автоелка красноярских автомобилистов попала в Книгу рекордов России
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Красноярские водители побили свой собственный рекорд по организациии автоелок. В этом году в новогоднем флешмобе приняли участие 800 машин. Об этом сообщило издание NGS24.Ru.

Организаторами мероприятия стали сообщества «Живой Красноярск» и «Автокайф». Участники собрались на площадке эир-парка «Кузнецово», где выстроились в нужном порядке. Автоелку «зажег» стоящий на вершине участник с файером. После этого все машины начали сигналить и включили огни.

Новогодний флешмоб красноярских водителей включили в «Книгу рекордов России», как самую большую автоелку в истории страны. В прошлом году рекорд также принадлежал красноярским автолюбителям, которые привлекли к своему флешмобу 700 машин.

Рекорды Россия Машины Новый год Красноярский край
24 декабря 2023, 19:22
Россиянам пообещали аномальное тепло в январе
РИА «Новости»
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В первый месяц 2024 года температура воздуха в Центральной России будет на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь, в целом, будет на четыре-пять градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующим средним значениям климатической статистики», - отметил синоптик.

По его словам, в предновогоднюю неделю жителей Центральной России ждут снегопады. Столбики термометров в дневное время суток будут показывать околонулевые значения. Ночью температура воздуха понизится до -6 градусов.

Такую погоду формирует западный перенос влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики. При этом в начале следующей недели ожидается пониженное атмосферное давление, которое будет на 20-22 единицы ниже нормы, подытожил Тишковец.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что на предновогодней неделе в Москве ожидается «мягкая зима» со снегопадами.

Россия Погода
24 декабря 2023, 18:36
Большой Смоленский мост начали строить в Петербурге
РИА «Новости»
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Торжественная установка закладного камня на месте строительства Большого Смоленского моста состоялась на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Камень заложили в основание будущей девятой опоры разводной переправы. В мероприятии участвовали представители строительного комплекса Петербурга и губернатор Александр Беглов.

«Новый мост ждут 800 тысяч жителей. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман - шесть полос движения, трамвайное движение, пешеходная дорожка и так далее», - сказал он.

По словам Беглова, разводные мосты не строили в Санкт-Петербурге 40 лет. Новое строительство начнут в Северной столице по поручению президента Владимира Путина.

Большой Смоленский мост разгрузит трафик на набережных и прилегающих улицах, соединив густонаселенные районы города. Общая длина моста составит 1,6 километра, ширина - 38 метров. Сейчас на строительной площадке ведут вынос коммуникаций.

В Балашихе началось строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Сооружение запланировали в проекте ЖК «Пехра».

Санкт-Петербург Строительство
24 декабря 2023, 15:09
Число зараженных гриппом А снятых с поезда Тюмень — Адлер детей выросло
РИА «Новости»
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У еще девяти детей, снятых с поезда сообщением Тюмень-Адлер в Саратовской области, диагностировали грипп. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Заболевшие дети сейчас находятся в ЛНР, всего грипп обнаружили у 55 человек. Также у 34 пациентов подтвердили ОРВИ.

«По данным от Минздрава Саратовской области, п состоянию на 24 декабря из 111 наших детей из Краснодонского района заболели 89. У 55 детей выявили „грипп А“, еще у 34 детей диагностировали ОРВИ», - написала она.

Остальные дети и 10 их сопровождающих взрослых полностью здоровы. Законные представители забрали домой 12 детей с рекомендациями по дальнейшему лечению.

Заболевшие дети ехали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», в поезде они почувствовали себя плохо. Во время остановки в городе Балашов в Саратовской области, детей высадили и направили в больницу.

Дети Минздрав Грипп Поезда

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