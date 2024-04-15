ЦБ заподозрил аудитора QIWI Банка в нарушении «антиотмывочного» закона

Живший с тремя сыновьями в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге отец написал письмо сыновьям, в котором рассказал, что ждет их возвращения. Текст он передал журналистам «Фонтанки», которые пообщались с ним после того, как сыновей забрали в больницу.

Он пояснил, что забравшие его полицейские держали его в отделе больше суток. Ключи от подвала мужчина отдал владельцу помещения и теперь возвращается «домой» через окно.

По его словам, возможности общаться с сыновьями у него нет. По единственному телефону в Филатовской больнице, где находятся дети, никто не отвечает. Теперь он поставил перед собой цель передать старшему сыну мобильник, чтобы звонить каждый день.

Собеседник журналистов заверил, что детей очень любит и скучает. Поэтому он рассчитывает, что со временем тони его поймут и узнают, что он их никогда не бросал.

«Игрушку на полу заметил. Как итог - ком в горле и слезы, как у пятиклассницы», - поделился безутешный отец.

Мужчина добавил, что в момент расставания обещал мальчикам, что утром их заберет, но в итоге до сих пор к ним не вернулся.

В своем послании он попросил тех, кто имеет доступ к сыновьям передать, что он продолжает прокачивать космический корабль в игре старшего сына, сильно скучает по среднему сыну и приготовил большой сюрприз для младшего.

Источник «360» рассказал, что в подвальное помещение отец с тремя сыновьями двух, четырех и шести лет поселился полтора месяца назад. Мать мальчиков их оставила, а он решил за ними ухаживать, но денег на содержание не нашел. Дети жили в антисанитарных условиях когда за ними приехали сотрудники полиции.

Мальчиков отправили в Филатовскую больницу. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что никаких заболеваний у детей нет, они вполне развиты в соответствии со своим возрастом. Но им требуется уход и забота, которые живущий в подвале отец обеспечить не может.

Живший с тремя сыновьями в подвале дома на Московском шоссе в Санкт-Петербурге отец написал письмо сыновьям, в котором рассказал, что ждет их возвращения. Текст он передал журналистам «Фонтанки» , которые пообщались с ним после того, как сыновей забрали в больницу.