ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам
На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о праве Центрального банка ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам ради предотвращения накопления рисков и снижения их закредитованности. Об этом сообщило РИА «Новости».
Авторами инициативы стали депутаты и сенаторы во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Если документ примут, то с 1 июля Центральный банк сможет установить собственные макропруденциальные лимиты по выдаче ипотечных займов физическим лицам. Законотворцы объяснили инициативу необходимостью снижения рисков в связи с серьезным ростом цен на строящееся жилье.
Ранее экономист Михаил Беляев предположил, что в 2024 году ипотечные ставки в России составят около 10%. Он подчеркнул, что Центробанк проводит последовательную кредитно-денежную политику на внутреннем рынке.