«Царская площадь». Квартиру в 3,4 квадратного метра предложили арендовать в Москве

«Размер спального места 195×0,7 метра. Высота потолков три метра. Душа и ванной нет, они есть в платном фитнесе. Туалет и раковина большие, на первом этаже. Стиральной машины нет. Это ночлежка», - написали в объявлении.

Кроме этого, арендодатель советует питаться в близлежащих кафе и ресторанах, так как кухни в квартире тоже нет.

Из преимуществ жилплощади - месторасположение. В пешей доступности находятся сразу две станции метро и одна БКЛ: \"Динамо\", \"Белорусская\" и \"Петровский парк\". Из квартиры есть выход в закрытый двор, с лавочками и подсветкой.

Ранее в Москве зафиксировали рекордный рост предложения сверхдорогих квартир. Список пополнился сразу на восемь лотов.

В Москве, на Ленинградском проспекте, в ЖК «Царская площадь» решили сдать однокомнатную квартиру площадью 3,4 квадратного метра за 24 тысячи рублей в месяц. Главная изюминка - ближайший санузел в фитнес-центре, сообщил арендодатель в описании на сервисе по поиску недвижимости «Циан».