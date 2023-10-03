Carlsberg Group расторгла лицензионное соглашение с «Балтикой»

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Теперь «Балтика» не сможет производить и продавать пиво под брендами, которые принадлежат Carlsberg Group. Соглашение останется в силе до 1 апреля 2024 года, после чего российской компании придется отказаться от использования зарубежного названия алкогольных напитков.

«Мы проинформировали ООО „Пивоваренная компания „Балтика“ о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих „Балтике“ производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group», - сообщил датский холдинг.

Ранее он информировал о завершении поиска нового инвестора для «Балтики» - об этом писал RT. Carlsberg Group также указала, что подписала соглашение с будущим владельцем активов.

Датская пивоваренная компания заявила об остановке производства и продаж в России в марте 2022 года. В Carlsberg Group отмечали, что пивоваренные заводы «Балтика» стали управляться как отдельный бизнес.