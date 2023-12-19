19 декабря 2023, 16:22

Бывшую жену Павла Мамаева обманули на два миллиона рублей

РИА «Новости»
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Бывшая супруга экс-футболиста сборной России Павла Мамаева Алана стала жертвой мошенницы. Об этом «360» рассказал ее адвокат Максим Суров.

«Ко мне обратилась Мамаева. Она дала два миллиона рублей девушке, которая уверяла Алану, что владеет аналитическим центром по ставкам на бои. Рассказывала, что состоит в хороших отношениях с Владимиром Хрюновым и Умаром Кремлевым, что все официально», - сказал он.

По словам Сурова, в итоге денежные средства Мамаевой не вернули.

«Мы несколько раз обращались к ней за деньгами, но эта девушка не хочет, ссылается на какие-то проблемы. Опубликовали в соцсети информацию, после чего начали писать другие пострадавшие. Кто-то перевел три миллиона, кто-то - 10. Люди начинают просить вернуть деньги, но в определенный момент возникает какой-то мужчина и начинает угрожать», - добавил правозащитник.

Адвокат уточнила, что Мамаева давала деньги под расписку с обязательством возврата суммы с процентами.

Два года назад Мамаева обращалась в полицию с жалобами на поступающие угрозы в ее адрес в соцсети из-за требований алиментов от бывшего мужа-футболиста, писал RT. Пара официально развелась в апреле 2021 года.

Павел Мамаев Мошенничество Полиция
19 декабря 2023, 16:02
Еще 17 центров «Московского долголетия» откроют в столице до конца года
Соцсети
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Еще 17 центров «Московского долголетия» откроют до конца года в столице. В городе их насчитывается уже 120. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, 19 декабря ввели в работу центр в районе Измайлово. Пространство обустроили в помещении бывшего загса. Кроме того, в заведениях царит максимально открытая и дружелюбная атмосфера.

«Для мероприятий есть просторный актовый зал. Тренировки можно проводить в спортивном и тренажерном залах, а в шумной гостиной играть в бильярд и делиться новостями», - подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что этот год стал для «Московского долголетия» особенным: проект отпраздновал свой первый юбилей. На сегодняшний день он расширился до полноценной экосистемы.

Благодаря социальным пространствам горожане старшего поколения получили отличную возможность вести здоровый образ жизни. Кроме того, многие смогли найти новых друзей и открыть себя с другой стороны. Центры будут работать даже в новогодние праздники.

В начале декабря стало известно, что участники проекта «Московского долголетия» свяжут теплые вещи для бойцов СВО.

Пенсионеры Сергей Собянин Москва 2023
19 декабря 2023, 15:48
Мосжилинспекция запустила чат-бот по вопросам перепланировки
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мосжилинспекция запустила чат-бот в мессенджере Telegram, который поможет жителям столицы с вопросами перепланировки квартиры. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Чат-бот расскажет, как согласовать будущие изменения, узаконить уже выполненную перепланировку. Он также даст ответы на самые часто задаваемые жилищным инспекторам вопросы.

«Вначале бот предложит выбрать из четырех госуслуг интересующую категорию, а после этого - углубиться в тему. Здесь также можно по ключевому слову подобрать необходимую информацию, посмотреть часто задаваемые вопросы», - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

С 2020 года услугу по согласованию перепланировки перевели в электронный формат. Подать заявление и направить документы можно через личный кабинет на портале mos.ru.

Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку. Самыми распространенными видами работ стали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, а также перестановка сантехники.

Москва 2023
19 декабря 2023, 15:14
Первую Московскую неделю красоты посетили более 170 тысяч человек
Сайт мэра и правительства Москвы
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В пространстве Центрального выставочного зала «Манеж» прошла первая Московская неделя красоты. За четыре дня выставочные экспозиции российских и международных компаний привлекли свыше 170 тысяч посетителей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана», - рассказала Наталья Сергунина.

Участниками события стали 359 отечественных производителей, представившие косметическую продукцию и товары для здорового образа жизни, а также 90 дистрибьюторов зарубежных торговых марок и 12 международных компаний.

«Сейчас в Москве базируется четверть отечественных производителей товаров для красоты. При этом на столичные компании приходится половина всего оборота сегмента в стране», - отметила заммэра.

На общем стенде проекта «Сделано в Москве» свою продукцию показали 19 столичных компаний. Кроме того, 35 предприятий получили возможность продемонстрировать изделия на личных стендах.

Важным элементом Московской недели красоты стала деловая программа, в рамках которой прошло порядка 50 различных мероприятий. На них отечественные и заграничные эксперты обсуждали темы, связанные с эволюцией индустрии красоты, делились рекомендациями по выбору косметических средств и обсуждали инновационные гаджеты и технологии.

Ранее жителей столицы пригласили на новогодние мероприятия в городских усадьбах. Фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» начнется 25 декабря.

Фестивали Красота Москва 2023
19 декабря 2023, 14:18
Москвичам рассказали о мастер-классах фестиваля «Путешествие в Рождество»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более четырех тысяч разнообразных мастер-классов по искусству и кулинарии подготовили для гостей организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участники мастер-классов будут готовить традиционные русские блюда и напитки, украшать посуду, вышивать и создавать предметы декора.

На Манежной и Революционной площадях состоятся исторические занятия, где гости смогут узнать интересные детали о жизни города в XIX веке, а также изготовить новогодние украшения и сувениры.

На Тверской площади, Соколово-Мещерской улице и улице Хачатуряна посетители погрузятся в атмосферу московских чаепитий и освоить приготовление чая по уникальным рецептам.

На Матвеевской улице, в Олимпийской деревне и на перекрестке Молодцова и Сухонской улиц участники смогут освоить техники старинных ремесел - росписи новогодних шаров, чеканки монет времен Петра Великого и лепки матрешек.

В парке возле метро «Некрасовка» мастера поделятся секретами работы с тканью, а на Коптевском бульваре гостей научат изготавливать тканые салфетки и создавать эскизы викторианских платьев в стиле коллаж.

В этом году фестиваль пройдет в десятый раз на 36 площадках города. Он открылся в столице 15 декабря.

Кроме того, цифровые проекты Москвы подготовили подарки для гостей праздника.

Фестивали Новый год Москва 2023

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