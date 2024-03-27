Бывший солист «На-На» поддержал идею создания сериала об истории группы

«Недавно был сериал „Король и Шут“ и там мне больше всего понравилась маленькая одна фраза. Когда они стали полностью громить гримерку, мол мы звезды, мы же „Юбилейный“ собрали, и администратор смотрит на них и говорит: Что? Как „На-На“, что ли?» - сказал он.

Левкин признался, что очень хочет принять участие в создании такой картины, однако по правам договориться будет сложно.

«Я открыт всегда, поверьте, для меня это было бы здорово. Как сказала моя дочь, что вырастет, станет режиссером и снимет про нас фильм. Пускай она снимает. Но вообще вопрос о правах не ко мне», - отметил бывший участник коллектива.

В 2024 году исполнится 35 лет образования группы, напомнил Левкин.

«В любом случае я буду праздновать, 18 мая мы соберемся и оторвемся все на пионерской дискотеке. Но я не историк группы „На-На“, я 25 лет уже не там. Мне приятно, что мне звонят, но история в другом - группа живет, у меня позиция простая - если кто-то захочет делать, я готов», - заключил он.

Владимир Левкин покинул группу «На-На» в 1998 году.