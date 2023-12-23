Бывший протодиакон Кураев пополнил списки иноагентов
Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиактона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», - уточнил Минюст.
Религиозному деятелю также вменили в вину создание и распространение материалов иностранных агентов. Помимо этого, он участвует в качестве респондента на иностранных информационных площадках.
Сейчас лишенный священного сана Кураев* проживает за пределами России.
В реестр иноагентов также включили мультипликатора и создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева *, политолога Александра Рыклина*, публициста Александра Баунова*, журналистку Валерию Ратникову* и юриста Саркиса Дарбиняна*.
* Включены Минюстом РФ в список иноагентов.