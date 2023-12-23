Бывший протодиакон Кураев пополнил списки иноагентов

Физик и академик Российской академии наук Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Института теоретической физики РАН имени Ландау.

«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», - написали коллеги покойного ученого.

Причина смерти физика не называется.

Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве в семье радиофизиков и тоже всю свою жизнь посвятил науке. Он изучал гравитацию, космологию и релятивистскую астрофизику, причем задолго до Стивена Хокинга описал процессы, предваряющие Большой взрыв. С последним он встречался в Москве в 1973 году, обсуждал проблемы черных дыр.

Главным трудом Старобинского по праву считается его инфляционная теория Вселенной. Научная работа была опубликована в 1979 году, после чего ее развили Алан Гут, Стивен Хокинг, Вячеслав Муханов и Геннадий Чибис.

Старобинский имел несколько наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученного в 2009 году. Также он являлся лауреатом премий им. А. А. Фридмана РАН и МАИК «Наука/Интерпериодика».

Церемония прощания с физиком-теоретиком пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.