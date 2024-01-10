10 января 2024, 23:18

Бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался

РИА «Новости»
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Экс-председатель Конституционного суда (КС) России Марат Баглай скончался в возрасте 92-х лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте КС.

«Десятого января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай - заслуженный деятель науки Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Судьи и работники Конституционного Суда России выразили глубокие соболезнования близким и родственниками Баглая. Как отметили в публикации, его уход стал большой утратой для всего юридического сообщества. Коллеги его уважали за высокий профессионализм, надежность и мудрость.

Баглай появился на свет 13 марта 1931 года в Баку. В 1954 году он окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. С 1957 по 1962 был научным сотрудником Института государства и права Академии наук СССР, а в период с 1962 по 1967 был доцентом Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Через три года после этого Баглай стал профессором конституционного права.

В 1995 году его избрали судьей Конституционного Суда России, а через два года он стал председателем КС РФ. На этом посту Баглай проработал до 2003 года.

За период своей карьеры профессор получил восемь наград. Среди них есть орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Дружбы народов. Также в декабре 2008 года экс-председатель КС получил почетную грамоту Президента РФ, а через год стал обладателем общественного ордена «Российская нация».

Россия
10 января 2024, 22:13
Кота Сергея «уволили» из супермаркета в Калининградской области после доноса
Unsplash
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Сотрудникам супермаркета в Зеленоградске Калининградской области пришлось «выселить» из магазина кота Сергея, сообщил Telegram-канал «Прямой эфир». Причиной стал анонимный донос в Роспотребнадзор.

Сергей стал постоянным обитателем супермаркета несколько лет назал, когда зашел в теплое помещение погреться. Работники обустроили для кота личную лежанку и начали представлять его как своего коллегу: Сергей даже получил звание «Сотрудник года» за популярность в соцсетях и «профессиональную дегустацию кормов», а также удостоился упоминания экскурсоводов.

Несмотря на народную любовь, Роспотребнадзор постановил магазин избавиться от кота. Один из сотрудников взял Сергея к себе домой, однако в магазине отметили, что смена обстановки станет для животного стрессом.

Местные жители потребовали вернуть кота на привычное место: петиция в поддержку Сергея собрала свыше 500 подписей.

Ранее в России умер единственный корги-полицейский : пес по кличке Рыжий несколько лет помогал правоохранителям на вокзале Нижнего Новгорода, после чего ушел на отдых.

Роспотребнадзор Коты Животные Магазины
10 января 2024, 21:19
Автокран на скорости протаранил 14 автомобилей в Геленджике
пресс-служба МВД по Краснодарскому краю
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В Геленджике произошла авария с участием 14 машин. Причиной стала поломка автокрана, сообщила пресс-служба местной администрации.

ДТП случилось в 18:45 на Новороссийской улице, движение по которой сейчас ограничено. Аварию спровоцировал автокран, потерявший управление из-за отказа тормозов. На место быстро выехали спасатели, пожарные и медики. Помощь понадобилась водителю автокрана. По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали.

Пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю уточнила, что при столкновении техники повредились шесть машин. На месте происшествия находятся сотрудники Дорожно-патрульной службы.

Ранее ДТП произошло в Новосибирске, где столкнулись «легковушка» и троллейбус. По предварительной информации, это случилось по вине водителя Mitsubishi Diamante, травмы получили три человека.

ДТП
10 января 2024, 20:03
Жителей Севастополя предупредили о тренировочной стрельбе Черноморского флота
РИА «Новости»
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В районе Северного и Южного молов Черноморский флот с 19:30 проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Военные будут вести тренировочную стрельбу из различных видов вооружения. Людям не о чем беспокоиться. Учения продлятся до 20:30.

«В городе все спокойно», - уточнил Развожаев.

Ранее в Севастополе трижды за день объявляли воздушную тревогу. Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские территории. Над Черным морем сбили противокорабельную ракету «Нептун». Около Севастопольской и Стрелецкой бухт сработали табельные средства маскировки военных.

Стрельба Военные Севастополь
10 января 2024, 18:31
«Доведем до логического завершения». Артист Иншаков вновь подаст иск к Ивлеевой
РИА «Новости»
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Хамовнический суд вернул исковые требования советского и российского актера, певца Александра Иншакова к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, однако истцы намерены довести дело до конца. Об этом артист заявил в беседе с «360».

«Будем доводить это до логического завершения, найдем местонахождение и адрес этой госпожи и продолжим наши действия, вот и все», - подчеркнул Иншаков.

Иншаков планирует снова подать иск.

«Юристы занимаются этим вопросом. <…> [Сумма] не меняется», - добавил он.

Иск к блогерше на миллиард рублей Александр Иншаков подал после ее «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Мастер боевых искусств подчеркнул, что надо ставить людей на место и прекращать смотреть на их «безобразные лица».

Артист объяснил, почему выбрал именную такую сумму иска. Если Ивлеева украсила ягодицы для вечеринки ювелирным изделием за 23 миллиона рублей , то миллиард не станет для нее проблемой, заметил он.

Суд Блогеры Актеры Анастасия Ивлеева

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