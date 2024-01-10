Бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался

«Десятого января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай - заслуженный деятель науки Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Судьи и работники Конституционного Суда России выразили глубокие соболезнования близким и родственниками Баглая. Как отметили в публикации, его уход стал большой утратой для всего юридического сообщества. Коллеги его уважали за высокий профессионализм, надежность и мудрость.

Баглай появился на свет 13 марта 1931 года в Баку. В 1954 году он окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. С 1957 по 1962 был научным сотрудником Института государства и права Академии наук СССР, а в период с 1962 по 1967 был доцентом Московского государственного института международных отношений МИД СССР. Через три года после этого Баглай стал профессором конституционного права.

В 1995 году его избрали судьей Конституционного Суда России, а через два года он стал председателем КС РФ. На этом посту Баглай проработал до 2003 года.

За период своей карьеры профессор получил восемь наград. Среди них есть орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Дружбы народов. Также в декабре 2008 года экс-председатель КС получил почетную грамоту Президента РФ, а через год стал обладателем общественного ордена «Российская нация».