Бывшего госминистра Нагорного Карабаха Варданяна задержали на границе Азербайджана

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Политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении, уточнил собеседник агентства. Но во время прохождения моста Акри его задержали.

Азербайджанская сторона эти данные пока никак не прокомментировала. В стране его считают виновным в сепаратизме. Политика включали в список деятелей, которых Баку требовал выдать перед открытием гумкоридора.

Жена Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила его задержание. Ее комментарий опубликовала в Telegram медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки.

«Сегодня утром мой муж <…> был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - указала Зонабенд.

По ее словам, все десять месяцев блокады Варданян боролся за выживание с другими жителями Карабаха.

«Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым!» - призвала она.

Пост госминистра Варданян занял 4 ноября 2022 года, но 23 февраля 2023-го президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил его в отставку. Освободившуюся должность предложили занять генеральному прокурору Гургену Нерсисяну.