Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала блогером

Она предстала перед зрителями в амплуа учительницы, супруги-транжиры и других. В прошлом Юлия Михалкова проявила себя в качестве актрисы и продюсера, работая над фильмом «Уралочка».

Михалкова получила известность благодаря своим выступлениям в «Уральских пельменях», но оставила проект в 2019 году.

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова пожаловалась на сексизм в КВН. По ее словам, там она столкнулась с пренебрежительным отношением к себе из-за своего пола. Ее воспринимали как девочку, которая может петь и объявлять номера.