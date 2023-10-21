Бывшая квартира Зеленского в Крыму стала самым востребованным объектом на аукционе

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«На открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения», - уточнил он.

Начальная стоимость квартиры, площадь которой составила 120 квадратных метров, - 24,6 миллиона рублей.

Аукцион состоится в электронном формате. Желающим поучаствовать в торгах нужно подать заявку до 26 октября. Сам аукцион проведут 30 октября.

Ранее крымчанин с российским флагом в руках спел гимн России в бывшей квартире Владимира Зеленского. Свое выступление он снял на видео.