Бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс внесли в Госдуму

«Этот пакет вносит поправки в законодательство о бюджете на 2024 год, а также в Налоговый кодекс, закон о ежегодной выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и закон о пенсионном обеспечении военнослужащих», - отметил Макаров.

Он пояснил, что пакет состоит из пяти законопроектов. В течение 30 дней Госдума рассмотрит его, в том числе и налоговые поправки.

Депутаты проведут встречи с экспертами, чтобы обсудить дополнение и корректировку документов. В них примут участие представители муниципалитетов и регионов, а также бизнес-объединений.

Ранее глава Минфина Силуанов усомнился, что россияне уйдут от налогов при новом прогрессивном НДФЛ.