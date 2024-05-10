Бюджетникам пообещали новую модель оплаты труда
Правительство по поручению президента Владимира Путина составит новую модель оплаты труда бюджетников. Медики, педагоги и другие работники социальной сферы должны получать достойную заработную плату. Об этом заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на заседании в Госдуме.
Новую модель оплаты труда запустят в пилотных регионах России, а позднее масштабируют на всю страну. Это необходимо для достижения поставленных главой государства задач по снижению показателя бедности в стране. Основными инструментами станут повышение гибкости рынка труда, рост заработных плат.
«Врачи, учителя, другие сотрудники социальной сферы, медицины, образования, культуры и науки должны получать достойное вознаграждение за труд», - подытожил Мишустин.
Ранее в России предложили поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей.