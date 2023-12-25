Бюджет ФНБ на выкуп самолетов почти иссяк

По его данным, на такие сделки зарезервировали 300 миллиардов рублей. Из них минимум 250 миллиардов направили на 86 самолетов «Аэрофлота», полученных в операционный лизинг.

Средства выделялись на страховое урегулирование отношений с иностранными собственниками, самолеты которых остались в России после введения санкций. Сейчас в ФНБ осталось всего 3,5 миллиарда на эти цели. Всего удалось выкупить 150 самолетов, в том числе 45 - авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

«Аэрофлот» получил 10 самолетов благодаря средствам из ФНБ еще в начале 2023 года. За этим последовала еще серия сделок.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение выпуска отечественных самолетов до тысячи единиц к 2030 году. Он констатировал, что парк российской авиации перегружен иностранными самолетами.