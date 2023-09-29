Быстрый поиск и выгода. Какую пользу приносят аудитории сторис в приложениях компаний

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Сторис - привычный пользователям формат, пришедший из соцсетей. Функция помогла повысить вовлеченность аудитории за счет ссылок, опросов, окошек для ответов и других интерактивных моментов.

Кроме того, делать контент в этом формате оказалось проще, чем создавать посты. Благодаря сторис блогеры получили возможность выкладывать более живые фото и видео, поэтому подписчики стали относиться к таким публикациям как к более искренним.

Тренд подхватили крупные компании. Некоторые стали использовать привычные кружочки, другие изменили форму, но суть осталась такой же.

Польза для аудитории С помощью сторис пользователи могут получать выгоду, быстро узнавая о спецпредложениях. Например, в приложениях «Ленты» или «Магнита» рассказывают в таком формате о проходящих в магазинах акциях.

Часто бизнес использует функцию, чтобы доносить полезную и интересную информацию. Так, «ВкусВилл» публикует в сторис рецепты, а банк «Тинькофф» выкладывает подборки фильмов, ресторанов, туристических мест или короткие выжимки из статей.

«Яндекс Go» объединяет несколько сервисов компании, поэтому здесь тоже можно найти рецепты или советы по обустройству дома и гардеробу. Ссылки из таких сторис сразу ведут на маркетплейс. Кроме того, пользователям дают рекомендации по поездкам в такси.

Применение популярному формату нашли и сервисы объявлений. Например, в «Авито» сторис стали персонализированными: с подборками товаров, услуг и полезной информацией. Система анализирует, какие объявления человек открывает чаще, какие категории чаще просматривает и в каких совершает больше сделок. Также алгоритм учитывает действия пользователей с похожими запросами.

«Почти 80% пользователей „Авито“ - мобильная аудитория, для которой сторис - привычный формат потребления контента. Персонализированные сторис позволяют нам делать информационное пространство пользователей чище», - отметил директор по продукту для частных пользователей «Авито» Виталий Туманов.

Как работают персонализированные сторис, можно понять на примере. Если человек часто просматривает объявления о продаже автомобилей, алгоритм покажет ему подборку доступных для покупки машин. Затем пользователь увидит советы по выбору шин и предложения с услугами автосервисов. Функция работает в последней версии приложения.