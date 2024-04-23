«Быстро делают королями». Участник «Голоса» объяснил множество артистов-однодневок

«Не может каждый становиться звездой, это нормально. Очень много артистов-однодневок. Они, грубо говоря, два-три года горят, и все, их больше нет. К этим артистам я тоже уже стал снисходительно относиться», - сказал он.

Ревия признался, что ранее переживал из-за того, что много работал над собой, а на сцене находились совсем другие люди.

«Думал, такой момент: столько лет хожу на вокал, знаю, как двигаться на сцене, а этот артист просто смотрит в пол и собирает залы. Но потом проходит год-два, я даю концерты, а тот человек уже сходит с дистанции. Это нормально, это веяние времени. Люди очень быстро могут сделать из человека короля, и потом этого же короля и забудут», - заключил исполнитель.

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