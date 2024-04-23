23 апреля 2024, 20:56

«Быстро делают королями». Участник «Голоса» объяснил множество артистов-однодневок

РИА «Новости»
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На музыкальной сцене в России часто появляются новые исполнители, которые впрочем быстро пропадают из виду. Причиной этому становятся сами поклонники, которые делают из людей «королей», рассказал артист, участник шоу «Голос» Нодар Ревия в беседе с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей»

«Не может каждый становиться звездой, это нормально. Очень много артистов-однодневок. Они, грубо говоря, два-три года горят, и все, их больше нет. К этим артистам я тоже уже стал снисходительно относиться», - сказал он.

Ревия признался, что ранее переживал из-за того, что много работал над собой, а на сцене находились совсем другие люди.

«Думал, такой момент: столько лет хожу на вокал, знаю, как двигаться на сцене, а этот артист просто смотрит в пол и собирает залы. Но потом проходит год-два, я даю концерты, а тот человек уже сходит с дистанции. Это нормально, это веяние времени. Люди очень быстро могут сделать из человека короля, и потом этого же короля и забудут», - заключил исполнитель.

Ранее стало известно о смерти звезды «Голоса» Евгения Кунгурова.

Концерты Музыка
23 апреля 2024, 20:23
Путин назвал срок запуска третьего этапа развития БАМа
РИА «Новости»
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Решение по запуску в 2024 году третьего этапа развития БАМа и Транссиба приняли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на торжественной встрече по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

«В этом году мы запускаем уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышая пропускную способность Восточного полигона железных дорог», - сказал он.

Глава государства отметил, что правительство РФ приняло необходимые документы. По его словам, дальнейшее развитие БАМа будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей России.

Путин отметил, что Россия смогла осуществить нынешний разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Теперь в планах - ускорить модернизацию БАМа и Транссиба.

В ходе встречи президент РФ также напомнил, что в создании транспортного коридора «Север - Юг» могут принять участие все заинтересованные страны.

Строительство Дороги Россия Владимир Путин
23 апреля 2024, 19:39
«Люди, не молчите». Спортсменка Алексеева призвала не скрывать конфликты с мигрантами
РИА «Новости»
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Ставшая объектом травли со стороны приезжего из Таджикистана за шорты и майку боец смешанных единоборств Ирина Алексеева поблагодарила администраторов пабликов, рассказавших ее историю. Она подчеркнула, что только благодаря резонансу в обществе наглеца привлекли к ответственности.

Спортсменка добавила, что сотрудники полиции и Следственного комитета Челябинской области сработали молниеносно и даже не дождались, пока она напишет заявление.

«Равнодушных к этой выходящей из вон ситуации не было. Надеюсь, на моем примере все, кто молчит, начнут говорить. Люди, не молчите. Все реально, все возможно. Я уверена, что такие ситуации происходят каждый день», - обратилась к своим подписчикам в социальной сети Алексеева.

Мигрант из Таджикистана увидел спортсменку и ее подругу, когда они вышли прокатиться на велосипеде.

Сначала мужчина подрезал девушек на своей машине, а после начал предъявлять претензии к их внешнему виду, заявив, что в «Душанбе так не ходят».

Когда спортсменка объяснила иностранцу, что в России другие правила, то столкнулась со шквалом оскорблений в свой адрес. Полиция выяснила личность нахамившего приезжего и заставила его на камеру записать извинения перед девушками.

Спортсмены Мигранты Россия Полиция
23 апреля 2024, 19:11
Появились новые детали о задержании главы МЧС Чечни
РИА «Новости»
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Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев в грубой форме угрожал задержавшим его сотрудникам МВД на границе с Дагестаном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, после задержания Цакаев обещал «поставить всех на колени». Глава ведомства неуверенно стоял на ногах, а один из свидетелей ситуации почувствовал отчетливый запах алкоголя, указал собеседник Baza.

«Цакаев обзывал полицейских, говорил, что они узнают, кто он такой. Спустя 10 минут за ним приехали чеченские инспекторы ДПС. Они уже не угрожали сотрудникам полиции и пытались успокоить Цакаева», - отметили авторы материала.

Цакаева задержали после выезда на встречную полосу движения. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия правоохранителей Дагестана провокацией и отмечал, что Цакаев не совершал правонарушений.

Задержания Дагестан Чечня
23 апреля 2024, 17:51
Минэкономразвития сделало прогноз о среднегодовом уровне безработице в России
РИА «Новости»
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Прогнозируемый среднегодовой уровень безработицы в России составит 3% на период с 2024 по 2027 год, сообщили в Минэкономразвития. Об этом написал «Интерфакс».

Согласно прогнозу, представленному в сентябре 2023 года, среднегодовой уровень безработицы был на уровень 3,1% на период с 2024 по 2026 год.

В феврале 2024 года Росстат сообщил, что фактический уровень безработицы составил 2,8%. Это минимальной значение с 1991 года. В январе уровень безработицы был на один процентный пункт выше.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Московской области. В регионе официально зарегистрировано около восьми тысяч безработных, а вакансий - более 80 тысяч. Местным жителям помогают найти работу в Центре занятности.

Минэкономразвития РФ Россия

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