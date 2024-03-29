«Были без сознания». Фельдшер из Химок рассказал о спасении раненых в «Крокусе»

«Моя работа - оказывать людям помощь. Станция помощи получила вызов о перестрелке в 19:54, спустя 10 минут мы были уже к „Крокуса“. Нам сообщили, что много пострадавших. Оцепления на тот момент еще не было и уже горела крыша „Крокуса“», - сказал он.

Медик увидел, что на парковке лежали люди и сразу начал оказывать помощь: Пострадавших вытаскивали из «Крокуса» охранники и спасатели, которые передавали их потом врачам скорой помощи.

«Я подошел к двум женщинам, которые были без сознания: одна с пулевым ранением ноги, вторая с отравлением угарным газом. Я одну осмотрел и передал другим бригадам из Москвы. Со второй женщиной продолжил работу», - отметил собеседник «360».

Позже Виталий спрашивал у коллег о состоянии переданной коллегам пострадавшим. Так он узнал, что спасенную им зрительницу прооперировали и она осталась жива.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание и начали стрелять по зрителям. Во время трагедии героически поступили подростки, которые подрабатывали в «Крокусе». Благодаря тому, что школьники изучали инструктаж на случай ЧП, они смогли спасти сотни человек.