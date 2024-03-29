29 марта 2024, 19:08

«Были без сознания». Фельдшер из Химок рассказал о спасении раненых в «Крокусе»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Фельдшер Виталий Филиппов со станции скорой медицинской помощи Химок приехал со своей бригадой на место теракта одним из первых. В комментарии «360» он заявил, что выполнял свою работу.

«Моя работа - оказывать людям помощь. Станция помощи получила вызов о перестрелке в 19:54, спустя 10 минут мы были уже к „Крокуса“. Нам сообщили, что много пострадавших. Оцепления на тот момент еще не было и уже горела крыша „Крокуса“», - сказал он.

Медик увидел, что на парковке лежали люди и сразу начал оказывать помощь: Пострадавших вытаскивали из «Крокуса» охранники и спасатели, которые передавали их потом врачам скорой помощи.

«Я подошел к двум женщинам, которые были без сознания: одна с пулевым ранением ноги, вторая с отравлением угарным газом. Я одну осмотрел и передал другим бригадам из Москвы. Со второй женщиной продолжил работу», - отметил собеседник «360».

Позже Виталий спрашивал у коллег о состоянии переданной коллегам пострадавшим. Так он узнал, что спасенную им зрительницу прооперировали и она осталась жива.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в здание и начали стрелять по зрителям. Во время трагедии героически поступили подростки, которые подрабатывали в «Крокусе». Благодаря тому, что школьники изучали инструктаж на случай ЧП, они смогли спасти сотни человек.

Химки Скорая помощь Врачи Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 18:30
Муфтий вручил медаль спасшему людей в «Крокусе» школьнику
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин вручил  награду 15-летнему подростку Исламу Халилову за спасение людей в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемонию награждения провели до традиционной пятничной молитвы в молельном зале Московской соборной мечети. Халилов получил медаль мусульман России «За заслуги». По словам юноши, он не считает себя героем - просто выполнял свою работу.

Ранее в школе Красногорска благодарственными письмами наградили проявивших героизм при спасении людей в «Крокус Сити Холле» Ислама Халилова и Артема Донскова.

Ислам подрабатывал в гардеробе концертного зала. В момент теракта он вывел из здания около сотни людей. Число жертв трагедии в «Крокусе» превысило 140 человек.

Красногорск Школы Награды
29 марта 2024, 18:27
«Зачем детям такие деньги». Спасавший людей в «Крокусе» подросток отказался от миллиона
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Александр Журик был одним из сотрудников «Крокуса», которые в день теракта спасали людей, помогая им выбраться из здания. Молодому человеку 16 лет. В интервью «360» подросток признался, что считает очень дорогие подарки или предложения крупных сумм денег за эти поступки немного неправильным. Сам он отказался принять миллион рублей.

«Меня награждали в Государственной думе, но, честно говоря, я считаю, что не заслуживаю этого, мне звонили, предлагали какое-то вознаграждение. Первое, что сказал тому, с кем общался, это было не под запись, я был один, так вот я сказал: „Нет, вы что, не надо, я просто выполнял свою работу“», - поделился Александр.

По мнению подростка, похвалить ребят, рассказать о том, что они сделали, конечно, стоит. Но заваливать какими-то дорогими подарками - не совсем правильно, уверен он.

«Я просто не понимаю, зачем. Нам всем не так уже много лет, куда нам миллион, - пояснил молодой человек. - Да, я, допустим, куплю какие-то вещи, потрачу, может быть, 200 тысяч, но остальные 800 мне куда девать?. Зачем детям такие деньги?».

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание и начали стрелять по людям в упор, устроили крупный пожар. Пламя охватило почти 13 тысяч квадратных метров, кровля «Крокуса» обрушилась на площади семь тысяч «квадратов».

Во время трагедии настоящими героями оказались самые обычные молодые люди, которые подрабатывали в «Крокусе». Благодаря тому, что подростки внимательно слушали инструктаж на случай ЧП, они не растерялись и смогли спасти сотни человек.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 18:25
Кинологи рассказали о поисках погибших на месте теракта в «Крокусе»
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» по мере разбора завалов после пожара искали кинологические расчеты отряда Центроспас и центра проведения операций особого риска «Лидер». Об этом «360» рассказал представитель кинологической службы отряда Центроспас Илья Заславский.

Погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» по мере разбора завалов после пожара искали кинологические расчеты отряда Центроспас и центра проведения операций особого риска «Лидер».

Об этом «360» рассказал представитель кинологической службы отряда Центроспас Илья Заславский.

«К работе привлекли специально обученных собак, подготовленных для поиска живых людей, и собак, подготовленных для поиска погибших. Это две разные специализации, подготовка на которые ведется отдельно, по своим методикам и правилам», - пояснил собеседник «360».

По его словам, к работе привлекли аттестованные в кинологической службе МЧС России расчеты кинологов и собак. Каждые два года расчеты проходят переаттестацию. Без допуска спасателей и собак не допускают в зону спасательной операции.

Теракт в развлекательном центре произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате трагедии погибли более 140 человек, в том числе гражданин Белоруссии.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 16:46
Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента известной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале, прикрепив фото соответствующего документа.

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента известной певице Алле Пугачевой. Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале , прикрепив фото соответствующего документа.

«Пугачеву сейчас проверяют. Дальше все на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало что зависит в этой истории. Осталось только наблюдать», - отметил Бородин.

В своей публикации от 27 марта активист объявил о начале присвоения статуса иностранного агента Алле Пугачевой. Сотрудники Минюста приступили к мониторингу публичных высказываний артистки, а также источников дохода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал о возможности признания Пугачевой иноагентом. В Кремле никакой позиции по этому вопросу пока нет.

Генпрокуратура РФ Россия Алла Пугачева Иноагенты

Новости по теме