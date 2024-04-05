05 апреля 2024, 17:01

Бузова заявила, что внешность — не главное

РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что внешность — не главное в человеке. После показа фильма «Дождь из мужчин», в котором она озвучила главную героиню, ведущая ответила на вопросы журналистов. Ее слова передал портал «Телепрограмма».

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что внешность - не главное в человеке. После показа фильма «Дождь из мужчин», в котором она озвучила главную героиню, ведущая ответила на вопросы журналистов. Ее слова передал портал «Телепрограмма».

По словам Бузовой, внешность в человеке не так важна, как внутренняя красота и ощущение гармонии с собой. Поэтому для нее так важно работать со своим сознанием и ментальным состоянием. Когда артистка чувствует себя хорошо, то может даже не пользоваться косметикой.

«И когда я хорошо выгляжу и нахожусь в форме, то чувствую себя прекрасно. Но я считаю, что внешность - это не самое главное. Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри», - отметила ведущая.

По мнению Бузовой, важно, чтобы человек был прекрасен и внутри, и снаружи. Ведь люди все-таки встречают по одежке, а общаться хотят с приятными людьми.

«Первое впечатление может быть обманчивым. Мне кажется, что тут все должно работать в комплексе», - отметила Ольга.

Также Бузова призналась, что три года живет без отношений. В 2021 году, после завершения ее последних отношений с Давой, телеведущая полностью погрузилась в свою карьеру и творчество. Однако регистрироваться на сайтах знакомств консервативная девушка наотрез отказалась.

Ольга Бузова Интервью Красота
05 апреля 2024, 15:05
«Закончить навсегда». В Госдуме предложили пересмотреть миграционную политику
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Правительству необходимо пересмотреть принципы существующей сегодня в России миграционной политики. Диаспоры необходимо обязать нести ответственность за своих граждан. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

Принципы миграционной политики, уверен Чернышов, необходимо пересмотреть. В качестве примера он привел тест на знание русского языка. Дело в том, что сегодня не во всех регионах страны есть университеты, которые принимают его. Экзамены можно сделать через специальные конторы.

«Потом эти люди приходят с этим свидетельством, отдают в специальные органы, где оформляют патент или что-то еще (ФМС). Мы должны это, что называется, закончить навсегда, чтобы не было места коррупции», - заявил он.

Еще одним важным аспектом в этом вопросе вице-спикер Госдумы назвал работу с диаспорами. Они, по его мнению, обязаны брать на себя ответственность за тех, кто только приезжает в Россию. Однако сейчас, как отметила Аксинья Гурьянова, все диаспоры выступают в защиту тех, кого представляют.

«Институт формируется законами. А законы мы должны принять соответствующие. Диаспора должна отвечать за все, что происходит с членами этой диаспоры», - заявил Чернышов.

Мигранты Законы Коррупция Россия Работа
05 апреля 2024, 14:44
Молодежный день ПМЭФ пройдет по-новому
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Международный молодежный экономический форум традиционно пройдет в последний день ПМЭФ, но в новом формате. Участники сосредоточатся на практике применения полученных знаний, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Молодежный день ПМЭФ в 2024 году запланировали на 8 июня. Организаторы решили отменить организационный взнос при аккредитации участников и пригласить в качестве спикеров представителей международного сообщества лидеров и предпринимателей следующего поколения Friends for Leadership.

«В этом году формат молодежной программы ПМЭФ-2024 будет концептуально изменен в пользу практико-ориентированного контента на площадке форума и будет содержать новые форматы», - объявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Цель обновления - создание постоянно действующей, инновационной и мотивирующей площадки. Антон Кобяков заявил, что Молодежный день ПМЭФ позволит создавать кадровый резерв специалистов для российских компаний.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В марте открылась регистрация журналистов и блогеров, решивших освещать мероприятия.

Молодежь
05 апреля 2024, 13:23
«Ежегодная история». Яйца вряд ли подешевеют в ближайшее время
Global Look Press
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Сговор ретейлеров в вопросе повышения цен на яйца невозможен. Такое мнение выразил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он указал на то, что ретейлерам это просто невыгодно. С мнением эксперта в стриме «360» не согласился военный аналитик Михаил Онуфриенко. Модератором спора выступила Екатерина Малашенко.

«Для ретейлеров невыгодно поднимать цены на социально значимые товары. Потому что эти товары обеспечивают трафик. У них самая низкая маржинальность», - отметил Анфиногенов.

Он пояснил, что люди приходят за базовыми продуктами питания. И для каждой сети магазинов важно, чтобы основные товары были самыми дешевыми среди конкурентов. Поэтому яйца, мясная гастрономия, сосиски, хлебобулочные изделия, «молочка» - это товары, которые ретейлеры стараются продавать с минимальной наценкой.

Аналитик Онуфриенко задался вопросом, почему же ретейлеры поднимают цены на те же яйца и молоко перед Пасхой, когда спрос на эти товары в разы увеличивается. Анфиногенов отметил, что данная ситуация репрезентативная. Он напомнил, что цены на яйца увеличивались и в прошлом году.

«И там было очень много и объективных, и субъективных причин. Яйцо будет дорожать, как все продукты к Пасхе, потому что это ежегодная история. Поможет ли ФАС разобраться с этим? Скорее всего нет», - подчеркнул он.

По словам Анфиногенова, нужно смотреть не только на позицию ретейлеров, но и на тех, кто производит яйца. Для фермеров сейчас не лучшие времена. Они вынуждены покупать альтернативные витамины и лекарства для кур. И корма сейчас не того качества, которое было, заверил Анфиногенов.

«Мы видим, что потребление яйца в принципе растет по статистике. Все эти моменты вызывают озабоченность у потребителя. Подешевеет ли яйцо в ближайшее время? Скорее всего нет», - добавил он.

Пасха Питание Магазины Продукты
05 апреля 2024, 12:37
Минприроды подтвердило смену руководителя Росгеологии
РИА «Новости»
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Генеральный директор Росгеологии Сергей Горьков, чей контракт истек 31 марта, останется работать в компании, но не в качестве руководителя. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, чьи слова привело издание «Интерфакс».

Горьков останется в правлении Росгеологии. В качестве исполняющего обязанности назначат Сергея Радькова - он курирует тему твердых полезных ископаемых. Для его назначения на должность нужна директива правительства.

Горьков стал главой Росгеологии в 2019 году, сменив на этом посту Романа Панова. Государственный холдинг объединил 63 предприятия, деятельность которых осуществляется как в России, так и за рубежом.

Ранее сообщалось о единственном кандидате на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда. Им стала Кристина Георгиева - нынешний руководитель МВФ.

Россия Работа

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