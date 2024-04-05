Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что внешность - не главное в человеке. После показа фильма «Дождь из мужчин», в котором она озвучила главную героиню, ведущая ответила на вопросы журналистов. Ее слова передал портал «Телепрограмма».

По словам Бузовой, внешность в человеке не так важна, как внутренняя красота и ощущение гармонии с собой. Поэтому для нее так важно работать со своим сознанием и ментальным состоянием. Когда артистка чувствует себя хорошо, то может даже не пользоваться косметикой.

«И когда я хорошо выгляжу и нахожусь в форме, то чувствую себя прекрасно. Но я считаю, что внешность - это не самое главное. Можно быть фантастически красивой и шикарно выглядеть, но при этом чувствовать большую пустоту внутри», - отметила ведущая.

По мнению Бузовой, важно, чтобы человек был прекрасен и внутри, и снаружи. Ведь люди все-таки встречают по одежке, а общаться хотят с приятными людьми.

«Первое впечатление может быть обманчивым. Мне кажется, что тут все должно работать в комплексе», - отметила Ольга.

Также Бузова призналась, что три года живет без отношений. В 2021 году, после завершения ее последних отношений с Давой, телеведущая полностью погрузилась в свою карьеру и творчество. Однако регистрироваться на сайтах знакомств консервативная девушка наотрез отказалась.