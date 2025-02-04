04 февраля 2025, 19:46

Буря столетия. Японию накрыло рекордным снегопадом, сотни школ закрыли

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Сильнейший снегопад обрушился на самый северный остров Японии Хоккайдо. Об этом сообщила газета Independent.

Всего за 12 часов в городе Обихиро выпало рекордное количество снега. Уровень снежного покрова на улицах достиг 1,2 метров.

Из-за снегопада власти закрыли около 370 школ по всему острову. Японское метеорологическое агентство предупредило, что две мощных зоны низкого давления движутся по обе стороны архипелага. Они несут в регион холодный воздух.

Агентство прогнозирует выпадение до 100 сантиметров снега на северо-западе Японии в течение следующих 24 часов. Некоторые автомагистрали уже перекрыли, в пострадавших от удара стихии районах приостановлено и железнодорожное сообщение.

В аэропортах Обихиро и Кусиро закрыли взлетно-посадочные полосы. Десятки рейсов на Хоккайдо отменили, что затронуло тысячи людей.

Снежная буря началась как раз в то время, когда в Саппоро на юге Хоккайдо стартовал популярный снежный фестиваль. Предполагается, что непогода сохранится на севере Японии еще около пяти дней.

Ранее сильный снегопад также оставил без света 542 населенных пункта в Новгородской области.

Школы Япония Снегопад
04 февраля 2025, 21:51
Федор Конюхов прислал тревожные сообщения из сердца шторма
РИА «Новости»
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Федор Конюхов попал в мощный шторм в Южной Атлантике. Об этом сообщил штаб российского путешественника в официальном Telegram-канале.

Волны все еще продолжают бросать весельную лодку в разные стороны. Однако океан постепенно успокаивается, отметил путешественник. Шторм сорвал ветроуказатель - запасной прибор запакован в носовом отсеке, доступа к нему пока нет.

В штабе Конюхова пришли к выводу, что пик шторма уже миновал. Подробную информацию путешественник предоставит, как только появится возможность. Решение о дальнейшей судьбе проекта команда Конюхова примет после этого.

В 2023 году Федор Конюхов рассказал 360.ru о новой идее - побить собственный мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре.

Информацию о шторме Федор Конюхов прислал своей команде через спутниковый терминал. Отмечается, что сообщения пришли с небольшой задержкой, по два-три предложения в каждом.

Конюхов рассказал, что волны поднялись разрушительные. Они мешают путешественнику выйти на палубу и оценить, какие повреждения получила его весельная лодка.

За прошедшие сутки лодка Федора Конюхова не менее 15 раз перевернулась через борт. Еще восемь раз судно перевернулось через нос.

Путешествия Шторм Рекорды
04 февраля 2025, 19:39
Религиовед посоветовал не брать на работу интересующихся таро и астрологией
Unsplash
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Религиовед Роман Силантьев предложил не брать на работу людей, интересующихся астрологией или картами таро. По его мнению, они не хотят строить карьеру и оттого непригодны для государственной или военной службы. Такое заявление ученый сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Можно и прочие вопросы задать: „Верите ли в гороскопы? В магию?“ - и отсекать этих людей на госслужбе, на военной службе и в массе других мест», - добавил он.

Силантьев рассказал, что подобным образом уже проверяют кандидатов в Московском государственном лингвистическом университете, где он преподает.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал бороться с предсказаниями гадалок и астрологов, назвав их трансляцией суеверий. Вместо этого депутат предложил российским СМИ рассказывать о достижениях науки и культуры. По его мнению, именно такой контент будет полезен и повысит доверие аудитории.

Работа Астрология Гороскопы
04 февраля 2025, 10:24
В России разработают платформу для создания базы векторов голосов мошенников
Unsplash
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Минцифры начало разработку новых мер по борьбе с телефонными аферистами. О новом проекте узнало издание «Коммерсант».

По данным газеты, речь идет о поправках к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В рамках инициативы хотят сформировать единую антифрод-площадку с базой векторов голосов киберпреступников.

Если человека уличат в телефонном мошенничестве, то его биометрические данные попадут в базу, даже если он не давал на это согласие.

На платформу будет стекаться информация о киберпреступлениях от органов власти всех уровней. Центробанка, хостинг-провайдеров, соцсетей, операторов связи, маркетплейсов и граждан. Доступ к ней получат правоохранители, ЦБ и другие уполномоченные организации.

Журналисты выяснили, что звонки будет проверять искусственный интеллект. Если ИИ заметит характерный для киберпреступников скрипт, то сравнит голос абонента с информацией из базы. В случае обнаружения подозрительных совпадений, сообщит о вероятном мошенничестве.

Ранее экономист Мери Валишвили заявила, что мошеннические схемы с банковскими картами до сих пор остаются самыми распространенными в России. Она предложила установить ограничения на операции в онлайн-банке, чтобы не стать жертвой аферистов.

Законы Искусственный интеллект Соцсети Мошенничество Россия Центробанк Технологии
04 февраля 2025, 08:08
В России упростят порядок вступления в наследство
Freepik
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С 5 февраля вступит в силу другой порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский в беседе с РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в августе прошлого года принял поправки в основы законодательства РФ о нотариате. Они подразумевают, что ЗАГСы смогут передавать нотариусам данные о регистрации смерти.

Теперь нотариус при выдаче документа о праве на наследство будет запрашивать сведения через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

По словам Хаминского, благодаря новому порядку процесс подтверждения родства станет проще. Также сократится число судебных споров о наследстве. Еще проверка через реестр помешает мошенникам вступить в наследство с помощью подделки документов.

Ранее адвокат компании «Юков и партнеры» Илья Бахилин заявил, что россиянам не стоит вступать в наследство, если после этого есть шанс получить оставшиеся долги по кредитам. Однако если наследников несколько, они будут отвечать по долгам солидарно.

Россия Владимир Путин

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