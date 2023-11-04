«Будут очень крутые активности». Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» попал на видео

«Дорогие друзья, всем привет, Молочко на связи, и я уже на стенде Московской области на форуме „Россия“. Мы здесь все ждем, сегодня будут очень крутые активности», - отметил он.

Молочко продемонстрировал впечатляющую интерактивную платформу, с помощью которой организаторы представят достижения Подмосковья.

«Можно вот так приоткрыть дверцу и сделать шаг в Подмосковье. Мы оказываемся сразу же в будущем. Поэтому приходите, здесь очень-очень круто, мы вас ждем», - добавил корреспондент.

Выставка откроется сегодня и продлится до 12 апреля.

Ее планирует посетить президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на мероприятии можно увидеть полет мысли и технологическое исполнение. Он также назвал выставку рассказом о России по-новому.