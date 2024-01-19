«Будет много солнца». Москвичам рассказали о погоде на выходных

«Наступает период комфортной погоды. И в субботу, и в воскресенье будет много солнца, звездное небо», - рассказал синоптик.

По его словам, в субботу ночью температура воздуха будет варьироваться между значениями от -12 до -10 градусов, а днем столбики термометров немного поднимутся - до -7…-4 градусов.

Кроме того, Вильфанд отметил, что пройдет небольшой снег, а ветра практически не будет дуть, поэтому ощущения холода не будет.

«Особенно солнечная погода будет в воскресенье. Ночью - -17…-15 градусов, днем - -12…-10 градусов. Морозно, но погода штилевая, воздух сухой, поэтому будет очень комфортно», - уточнил он.

Синоптик подчеркнул, что высота снежного покрова в мегаполисе достигла отметки на разных метеостанциях от 40 до 48 сантиметров, а в Московской области - до полуметра. Такие показатели превышают норму для 19 января в 1,5 раза.

Метеоролог также добавил, что морозная погода сохранится в столице и в начале следующей недели. В понедельник, 22 января, будет достаточно облачно, но солнце будет выходить часто. Осадки не выпадут. Ночью воздух охладится до -18 градусов, а в Подмосковье - до -25 градусов.

Ранее из-за усилившегося в Москве снегопада к уборке улиц привлекли более 150 тысяч человек.